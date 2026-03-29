Venta de alcohol estará prohibida en los eventos ‘Fan Fest’ en CDMX para ver el Mundial 2026, recuerda Morena

Autoridades capitalinas recuerdan que la venta de alcohol estará prohibida en los Fan Fest del Mundial 2026.

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México recordó que en el Fan Fest del Mundial 2026, ubicado en el Zócalo, no habrá venta de alcohol, decisión que se toma por motivos de seguridad para los asistentes.

El recordatorio ocurrió tras la muerte de un aficionado en presunto estado de ebriedad, quien falleció al caer de 14 metros de altura durante el partido amistoso entre México y Portugal, que marcó la reinauguración del Estadio Banorte.

“Lo que ha informado el Gobierno de la Ciudad es que en los Fan Fest, que son estas proyecciones de los partidos del Mundial que se dan en el Zócalo y en otros puntos de la ciudad, no habrá venta de alcohol, justamente para priorizar la seguridad de la gente en el espacio público”, dijo el diputado morenista Paulo García González.

Aspecto de un Fan Fest en Ciudad de México para un partido de la Selección Mexicana, en 2022. ı Foto: Cuartoscuro

Esta medida ya había sido confirmada por el Host City Manager de la capital, Michel Bauer, con el objetivo de garantizar un entorno seguro para todos los asistentes.

Durante la conferencia dominical La Chilanguera, García González también lamentó, a nombre de su bancada, la muerte del aficionado, pero puntualizó que, de acuerdo con la relatoría de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía capitalina, el fallecimiento se derivó de “un acto de imprudencia individual”.

Aspecto de un Fan Fest en Ciudad de México para un partido de la Selección Mexicana, en 2022. ı Foto: Cuartoscuro

Añadió que, más allá de medidas restrictivas, el enfoque debe centrarse en la corresponsabilidad social: “yo más que apostar a la prohibición, apostaría a la conciencia. Tenemos que seguir como sociedad haciendo un uso responsable del alcohol en estos espacios”.

En el Fan Fest del Zócalo habrá una pantalla LED de 510 metros cuadrados, que, según la organización capitalina del evento, será la más grande entre las ciudades anfitrionas de los tres países sede.

El espacio, que será de acceso gratuito, también contará con un sistema de audio de alta calidad para ofrecer una experiencia envolvente.

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