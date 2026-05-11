Buscadoras aplauden SMS para desaparecidos, pero ven riesgos

MILES DE familias buscadoras, ayer, al protestar en el Ángel de la Independencia

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas consideran que la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para crear una Alerta Morada, basada en el envío de mensajes SMS inmediatos con datos de personas desaparecidas en la capital, ayudaría a obtener pistas rápidas sobre las víctimas; sin embargo, advirtieron, ven riesgos relacionados con la difusión de ubicaciones y datos personales.

La propuesta, presentada por la coordinadora parlamentaria del sol azteca en el Congreso local, Nora Arias Contreras, plantea reformar la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para crear un sistema de difusión “masiva, inmediata y geolocalizada” de información sobre personas desaparecidas mediante mensajes a los celulares.

El Dato: La Fiscalía local reconoció omisiones y retraso de 15 horas de servidores públicos en la búsqueda de Edith Guadalupe Valdés, pese a la información otorgada por la familia.

“Cuando nuestro familiar desaparece, lo primero que queremos es que la gente nos diga algo. Si lo vio en la tienda, si pasó con alguien”, explicó a La Razón la integrante de la Colectiva Mariposas Buscadoras, Laura Curiel Armenta.

De acuerdo con la propuesta, la Alerta Morada se activaría inmediatamente después de que la desaparición sea reportada ante la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El mensaje se enviaría a celulares mediante la infraestructura del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, plataformas oficiales y convenios con empresas telefónicas.

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La iniciativa establece que los mensajes incluirían nombre o datos de identificación, edad, media filiación, señas particulares, vestimenta, última ubicación conocida e información para la localización. Ese último punto genera preocupación entre colectivos de búsqueda.

La activista, quien busca a su hija Daniela Sánchez Curiel desde 2015, aseguró que la utilidad de la medida radica en que muchas veces las pistas aparecen cuando las familias, sin apoyo de las autoridades, preguntan a comerciantes o vecinos, quienes pudieran haber visto a la víctima.

“Si fuera el texto, obvio es de mucha ayuda, porque a la gente nos va a llegar. Y lo que vamos a hacer es abrirlo y decir: ‘Ah, caray, esto es aquí donde yo vivo, ¿no? A ver, déjame acordar ese día a qué horas andaba yo en la calle’.

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“Hay que tener mucho cuidado, porque son datos personales. Creo que eso de la última geolocalización no sería lo adecuado ponerlo en ese sentido. Más bien valdría la pena que dentro de la iniciativa pusieran la última vez que se le vio”, advirtió Curiel Armenta, al señalar que, en casos relacionados con secuestro o retención contra la voluntad, podría representar un riesgo compartir información demasiado precisa.

Aunque uno de los artículos de la iniciativa señala que el sistema deberá garantizar la protección de datos personales y el respeto a los derechos humanos, no detalla cómo se manejará esa información sensible.

El Tip: La comisión de Búsqueda local ha rechazado que haya preocupación rumbo al Mundial.

La madre buscadora consideró que la herramienta serviría no sólo para casos recientes, sino para localizar personas desaparecidas desde hace años, conocidas como de “larga data”.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda, entre el 1 de enero de 2018 y el 10 de mayo de 2026, hay un registro de cuatro mil 505 personas desaparecidas y no localizadas en la Ciudad de México.

Los datos muestran que el año con más desapariciones en la capital fue 2024, con 992. En lo que va de 2026 la autoridad reporta 399 casos.

Mary Velázquez, madre de Pamela Gallardo, quien desapareció en 2017, consideró que una medida de este tipo responde al rezago que existe en México para difundir fichas de búsqueda durante las primeras horas.

“Esto debió existir desde hace mucho tiempo. Nosotras tenemos que salir a pegar fichas, a preguntar, a movernos por todos lados porque muchas veces la difusión no alcanza. Todo lo que ayude a que más personas vean la ficha y recuerden algo puede servir muchísimo”, expresó.

La activista agregó que, mientras más rápido circule la información entre la población, mayores posibilidades hay de obtener pistas útiles.

Sin rastro ı Foto: Especial

A nivel internacional, Canadá, Guatemala, El Salvador, Argentina y Uruguay son algunas naciones que ya cuentan con sistemas de alertas telefónicas para la búsqueda de personas desaparecidas.

En la mayoría de los casos, estos mecanismos operan por regiones o estados específicos y suelen activarse de manera inmediata tras el reporte de desaparición.

Sin embargo, la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria el 7 de mayo todavía no precisa aspectos clave del funcionamiento de la Alerta Morada, como las zonas donde se emitirían los mensajes, el radio de alcance, la periodicidad de envío o si estaría enfocada en ciertos perfiles de desaparición, como mujeres, hombres o menores de edad.

Este diario buscó al grupo parlamentario del PRD para conocer más sobre la propuesta de Arias Contreras, pero la bancada informó que esperará a que la iniciativa suba al Pleno del Congreso capitalino para emitir una postura. Por ahora, ya fue turnada a comisiones, donde será discutida y dictaminada.