Celebran miles a mamás en la GAM

Cerca de 100 mil personas asistieron a los cinco festejos por el Día de las Madres que llevó a cabo la alcaldía Gustavo A. Madero. En el de mayor audiencia, encabezado por el edil Janecarlo Lozano Reynoso en la explanada de la zona, hubo emoción, reconocimiento a las jefas de familia y música a cargo de la cantante Lucero.

Desde temprana hora, madres de familia llegaron a la explanada de la demarcación acompañadas de sus hijos, parejas y amistades para presenciar el espectáculo organizado para ellas y que ni la lluvia impidió, pues la megacarpa las protegió del mal clima.

El Dato: La Canaco CDMX informó que la celebración del Día de las Madres en la capital del país dejaría una derrama económica de cinco mil 901 millones de pesos.

Previo al concierto, Lozano Reynoso entregó personalmente obsequios a las asistentes, como una muestra de reconocimiento al papel que desempeñan las madres dentro de las familias, así como de la sociedad.

“Las madres son el corazón de nuestras familias y el motor que mantiene unida a nuestra comunidad. Hoy quisimos reconocerlas con un evento digno, seguro y lleno de cariño para ellas”, expresó el edil.

Llegado el concierto de Lucero, las más de 50 mil asistentes cantaron temas como “Electricidad”, “Amor secreto”, “Vete con ella” y “Ya no”. Todo transcurrió entre una fiesta para las mamás maderenses.

Lejos de convertirse únicamente en un concierto, el festejo reflejó el enfoque social que busca impulsar la actual administración en Gustavo A. Madero: generar espacios de convivencia, fortalecer el tejido comunitario y reconocer a sectores históricamente fundamentales como las madres de familia.

50 Mil personas asistieron al concierto de Lucero

Con luces, música y miles de voces cantando al unísono, la explanada de la alcaldía se transformó en un escenario de unión familiar. Muchas madres no ocultaron las lágrimas al escuchar canciones que marcaron distintas etapas de sus vidas, mientras otras aprovecharon la ocasión para bailar junto a sus hijos y crear recuerdos inolvidables.

Ésta no fue la única celebración para las madres maderenses, sino que hubo cuatro conciertos en distintas colonias de la alcaldía, los cuales, de acuerdo con las autoridades, reunieron a cerca de 40 mil personas más.