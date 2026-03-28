Muere aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal

Un aficionado murió este sábado al interior del recién reinaugurado Estadio Banorte, luego de saltar desde el segundo nivel y caer en la planta baja en la zona de palcos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con un informe preliminar de la corporación, la persona fallecida se encontraba en presunto estado de ebriedad cuando intentó descender desde el segundo nivel por la parte exterior. No obstante, terminó por caer desde las alturas y, aunque recibió atención médica en el lugar, perdió la vida.

La SSC indicó que dio parte “a las autoridades correspondientes” del incidente, que ocurre previo al partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal.

Caen 14 presuntos revendedores en inmediaciones del Estadio Banorte

Más temprano, la SSC informó la detención de tres presuntos revendedores sobre el Viaducto Tlalpan, en las inmediaciones del Estadio Banorte.

Los sospechosos, de 47, 53 y 58 años , fueron ubicados por personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial cuando, “al parecer, propiciaban la reventa de boletos”, por lo que fueron presentados ante el juez cívico.

Posteriormente, también fueron detenidas 11 mujeres por presunta reventa de boletos, entre ellas dos adolescentes de 15 y 17 años.

La #SSC informa:



Como parte del Operativo #EstadioSeguro, con motivo del encuentro de futbol entre las selecciones de #México y #Portugal, en las inmediaciones del #EstadioCiudadDeMéxico, sobre el #ViaductoTlalpan, personal de la Subsecretaría de #Inteligencia e Investigación… pic.twitter.com/nyd1lv65C3 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 28, 2026

¿De cuánto es la multa en 2026 por reventa de boletos en CDMX?

De acuerdo con el artículo 28, fracción XI de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, se considera una infracción contra la seguridad ciudadana “ofrecer o propiciar la venta de boletos de espectáculos públicos, con precios superiores a los autorizados”.

Según la normativa, la reventa de boletos en la capital se sanciona con:

Arresto de 20 a 36 horas

10 a 18 horas de trabajo comunitario

Por otra parte, el articulo 33 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México señala que “queda prohibida la venta de boletos en la vía pública y alterar el precio en el que se ofrezcan en la taquilla. De igual manera queda prohibida la reventa”.

La reventa de boletos se castiga con una multa de 2 mil a 4 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAs), que desde el 1 de febrero de 2026 es de 117.31 pesos, por lo que la multa asciende a entre 234 mil 620 y 469 mil 240 pesos.

Además, según el artículo 84, “en caso de reincidir en alguna de las infracciones sancionadas económicamente por la Ley, se aplicará el doble de la multa impuesta originalmente”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr