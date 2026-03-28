Detienen a 3 revendedores en Estadio Banorte, antes de juego México - Portugal

Autoridades capitalinas detuvieron a tres hombres por su presunta participación en la reventa de boletos para el duelo amistoso de fútbol entre las selecciones de México y Portugal que se jugará este sábado en el Estadio Banorte, ubicado en la alcaldía Coyoacán.

Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) a través de una publicación en X, donde remarcó que la detención ocurrió sobre el viaducto Tlalpan, en las inmediaciones del Estadio, en acciones llevadas a cabo en el marco del Operativo Estadio Seguro para resguardar la seguridad durante el citado juego.

De acuerdo con el reporte, los tres detenidos son masculinos de 47, 53 y 58 años de edad quienes fueron encontrados propiciando la reventa de boletos.

Los tres detenidos fueron presentados ante el Juez Cívico, quien definirá la sanción correspondiente, según informó la SSC-CDMX.

La #SSC informa:



Como parte del Operativo #EstadioSeguro, con motivo del encuentro de futbol entre las selecciones de #México y #Portugal, en las inmediaciones del #EstadioCiudadDeMéxico, sobre el #ViaductoTlalpan, personal de la Subsecretaría de #Inteligencia e Investigación… pic.twitter.com/nyd1lv65C3 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 28, 2026

La detención de este sábado ocurrió en el contexto del extenso operativo desplegado por la SSC-CDMX y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) para resguardar la seguridad de las y los capitalinos durante la celebración del juego, el cual marca la inauguración del Estadio Banorte tras un periodo de remodelación, en el marco de los preparativos para la Copa Mundial de Fútbol.

La Secgob destacó que desplegó operativos en los siete accesos peatonales al Estadio Banorte para coordinar “orientar, agilizar el ingreso y garantizar condiciones de seguridad” antes, durante y después del juego.

Un operativo similar se desplegó en el Zócalo capitalino, donde se instaló una pantalla gigante para transmitir el partido.

🔴Como parte del operativo “Estadio Seguro”, implementado por el partido entre México y Portugal, autoridades capitalinas detuvieron a tres hombres de 47, 53 y 58 años en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, sobre Viaducto Tlalpan, por presunta reventa de boletos.



Los… pic.twitter.com/8bVgvlGDUy — Azucena Uresti (@azucenau) March 28, 2026

Mientras que en ambas sedes, Estadio y Zócalo, se desplegaron elementos de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secgob para “evitar el comercio en la vía pública, la venta de piratería y asegurar que la movilidad y la seguridad de la ciudadanía no se vean afectadas”.

Por parte de la SSC-CDMX, se cuenta con ocho mil 800 policías en ambos puntos de la Ciudad de México. Estos están apoyados por elementos de otras corporaciones capitalinas y federales, particularmente:

Dos mil elementos de la Policía Auxiliar al interior del estadio Banorte

800 agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito para gestionar los cortes viales y facilitar la movilidad

Dos mil elementos de corporaciones federales: Guardia Nacional, Defensa y SSPC

En total, 10 mil 835 efectivos cuidarán el evento en la CDMX

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