Despliegan operativo en Estadio Banorte y Zócalo para resguardar duelo México - Portugal

Secgob y SSC-CDMX despliegan operativo integral en Estadio Banorte y Zócalo, frente al duelo amistoso México - Portugal.

Autoridades capitalinas desplegaron un extenso operativo en las inmediaciones del Estadio Banorte, que será reinaugurado este sábado con el partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, así como en el Zócalo, donde el juego será transmitido en una pantalla gigante.

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) informó que desplegó un “operativo integral” con el objetivo de “garantizar que la ciudadanía pueda disfrutar de un encuentro en paz y sin contratiempos, tanto para quienes asistirán al partido como para las personas que habitan en la zona”.

La Secgob destacó que este operativo consiste en el resguardo de los siete accesos peatonales al Estadio Banorte, ubicado en la colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán. Destacó que, en todos estos, “habrá presencia de personal operativo para orientar, agilizar el ingreso y garantizar condiciones de seguridad”.

En este operativo participarán elementos de diversas instituciones de la Secgob, entre ellas la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, la Coordinación General de Atención a Movilidad Humana, la Dirección General Jurídica y Enlace Legislativo, entre otras.

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Un operativo similar se desplegará en el Zócalo capitalino y sus inmediaciones, donde se instaló una pantalla gigante para transmitir el partido.

Asimismo, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública se encargará, tanto en el Estadio Banorte como en el Zócalo, de “evitar el comercio en la vía pública, la venta de piratería y asegurar que la movilidad y la seguridad de la ciudadanía no se vean afectadas”.

El Gobierno de la Ciudad de México [...] reitera su compromiso de garantizar que este evento se desarrolle en un ambiente de paz, orden y seguridad, privilegiando el bienestar de la ciudadanía y consolidando acciones que, en el marco de la inauguración y rumbo al Mundial, generen beneficios sociales duraderos para todas y todos Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México



En días anteriores, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) había detallado cómo se conformará el despliegue de seguridad en el Estadio Banorte y en el Zócalo.

De esta forma, se desplegarán:

Ocho mil 800 policías de la SSC-CDMX en ambas sedes

Dos mil elementos de la Policía Auxiliar al interior del estadio Banorte

800 agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito para gestionar los cortes viales y facilitar la movilidad

Dos mil elementos de corporaciones federales: Guardia Nacional, Defensa y SSPC

En total, 10 mil 835 efectivos cuidarán el evento en la CDMX

El duelo entre las selecciones de México y Portugal este sábado es un partido amistoso que, además de marcar la reinauguración del Estadio Banorte tras las remodelaciones, antecede la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

¿Cuáles son los siete accesos peatonales al Estadio Banorte para el México - Portugal?

De acuerdo con lo informado por la Secgob, los siete accesos peatonales habilitados para acceder al Estadio Banorte se encuentran en:

San Guillermo y Rey Papatzin

Parque Cantera

Circuito Estadio Azteca

Periférico y Renato Leduc

Periférico y Calzada de Tlalpan

Paseo Acoxpa

Calzada del Hueso y Calzada de Tlalpan

Acceso flotante en Bajo Puente - Circuito Azteca

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