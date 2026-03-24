CDMX transmitirá el México vs Portugal en el Zócalo y alista rutas al Estadio Banorte para Mundial 2026

Vista aérea del Estadio Banorte, que será inaugurado el 28 de marzo.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que transmitirá en el Zócalo el partido amistoso entre México y Portugal, que marcará la inauguración del Estadio Banorte, y adelantó que implementará un operativo especial de movilidad de cara al Mundial 2026.

En conferencia, la Secretaría de Movilidad (Semovi) implementará un operativo especial para eventos masivos en el Estadio Banorte durante el la justa mundialista, que contempla la creación de un “Polígono de Última Milla”, transporte público gratuito, caminatas desde puntos específicos, estacionamientos remotos, restricciones vehiculares y ajustes en rutas concesionadas, con el objetivo de ordenar la llegada y salida de asistentes .

El titular de la dependencia, Héctor Ulises García Nieto, explicó que este esquema se pondrá a prueba el próximo 28 de marzo, en la inauguración del Estadio Banorte. Asimismo, las personas que no alcanzaron boleto para el partido amistoso, el gobierno capitalino habilitará pantallas en el Zócalo.

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“Voy a explicar muy brevemente, lo que es el Polígono de Última Milla [lo vamos a poner a prueba] el 28 de marzo, que es el día sábado, que es un día ya bastante relajado, porque mucha gente se empieza a ir de vacaciones, nos queremos concentrar en qué es lo que va a pasar”, explicó García Nieto.

Anuncia Clara Brugada operativo de seguridad para la reinauguración del Estadio Ciudad de México. ı Foto: Especial.

Restricciones vehiculares en la zona del Estadio Banorte

Para la inauguración las puertas del estadio abrirán a las 15:30 horas y el evento iniciará a las 19:00 horas, por lo que desde antes se aplicarán cierres operativos y restricciones a la circulación en la zona .

Como parte del operativo, el perímetro inmediato al Estadio Banorte estará limitado a unidades autorizadas, incluidas las de vecinos del área, mientras que el resto de asistentes deberá recorrer el último tramo a pie.

“¿Quiénes pueden entrar? Solamente quien tenga un tarjetón exclusivo , para los vehículos que podrán tener acceso; vehículos de seguridad, vehículos de urgencias, esos sí podrán tener acceso, y evidentemente, los habitantes de esas zonas. No habrá acceso para estacionamientos públicos. Toda la Última Milla, la gente camina peatonalmente para llegar”, afirmó.

El funcionario subrayó que el objetivo es trasladar en transporte público a los asistentes desde zonas de hospedaje y puntos estratégicos de la ciudad. Para ello, se habilitarán conexiones desde Reforma, Polanco, Santa Fe, la colonia Roma-Condesa y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a través de distintos sistemas como Metrobús, Metro, Trolebús y Tren Ligero.

El servicio será gratuito este 28 de marzo para evaluar su funcionamiento y demanda, para posteriormente realizar ajustes.

Conoce los detalles del operativo de seguridad y movilidad que llevaremos acabo este 28 de marzo en el partido México vs Portugal con el que se inaugurará el Estadio Ciudad de México.



Consulta la información completa en las cuentas de @SSC_CDMX y @LaSEMOVI. pic.twitter.com/XBV27xbPYA — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 24, 2026

CDMX implementa estacionamientos remotos

El plan incluye un sistema de estacionamientos remotos (Park and Ride), que permitirá a los asistentes dejar su vehículo en puntos alejados y trasladarse al estadio en transporte público.

“Vamos a tener un servicio de Park and Ride; es un servicio que va a llegar a Huipulco y que utiliza, sale de Auditorio, sale de Santa Fe, sale de Six Flags, sale del Parque Ecológico Xochimilco y de Plaza Carso”, detalló.

Estas rutas funcionarán como lanzaderas hacia zonas cercanas al Estadio , donde los usuarios deberán continuar a pie dentro del Polígono de Última Milla.

Asimismo, se desplegarán flotas de transporte eléctrico desde puntos como Bellas Artes, Chapultepec, Polanco, Reforma, Hidalgo e Izazaga, con decenas de unidades destinadas a facilitar el traslado.

El secretario adelantó que este esquema servirá también como antesala para la implementación de nuevos circuitos de movilidad, como la Línea Cero de trolebuses eléctricos.

La estrategia contempla ajustes a rutas existentes y la creación de un área de transferencia modal en las inmediaciones del CETRAM Huipulco, donde convergen al menos 26 rutas concesionadas.

El objetivo es que estas unidades funcionen como alimentadoras del sistema principal, sin afectar su operación habitual.

Habilitarán bahías para taxis

Para evitar congestionamientos en el perímetro inmediato, se habilitarán bahías específicas de ascenso y descenso para taxis y vehículos de aplicación en puntos como Viaducto Tlalpan, Renato Leduc, Periférico, Paseo Acoxpa y, probablemente, en zonas como Gran Sur y avenida del Imán.

Además, se implementarán geocercas digitales que impedirán la operación de plataformas dentro del Polígono de Última Milla.

“Hay bahías de ascenso y de descenso para taxis; hay geo-cercas para que la aplicación no pueda funcionar dentro de este perímetro”, indicó.

Como parte de las medidas extraordinarias, los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) en la zona suspenderán su operación habitual horas antes del evento.

“Se suspenden los días del partido a partir de ocho horas antes del partido, los CETRAMS; solamente funcionan como puntos provisionales de arribo de los transportes que pueden llegar ahí y que también van a regresar a los que tomen ese transporte”, precisó.

Así operará el Tren Ligero

El Tren Ligero operará con dos modalidades: un servicio directo para asistentes con boleto, que permitirá descender en la estación Estadio, y un servicio ordinario que mantendrá su operación habitual, pero sin parada en ese punto.

Adicionalmente, se habilitarán circuitos de apoyo , como rutas que conectan Taxqueña con Perisur y Ciudad Universitaria con Santa Úrsula, para desahogar la demanda.

El servicio de transporte público operará con horario extendido hasta la madrugada, con el fin de garantizar el retorno de los asistentes.

“Habrá posibilidad de que se puedan ir también en Tren Ligero o en cualquiera de esos servicios que los lleven y funcionarán hasta las 01:00 horas de la mañana”, concluyó.

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cehr