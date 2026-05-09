Balacera en Tepito; reportan un muerto y 4 heridos

Una balacera registrada la tarde de este sábado en calles de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, dejó como saldo preliminar una persona muerta y cinco personas heridas, de acuerdo con reportes difundidos tras el ataque.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Tenochtitlán, Peñón y Constancia, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Según los primeros reportes, 4 personas fueron alcanzadas por los disparos durante la agresión. Paramédicos y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención a los lesionados, mientras que algunos de ellos habrían sido trasladados a hospitales cercanos.

🚨 Balacera en Tepito deja al menos cinco personas lesionadas



La tarde de este sábado se registró una balacera en el cruce de las calles Tenochtitlán y Peñón, en la colonia Tepito, alcaldía Ciudad de México. pic.twitter.com/uHeGaINJgm — Azucena Uresti (@azucenau) May 9, 2026

Asimismo, mediante redes sociales reportan al menos que una persona quedó sin vida, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado esta información.

La agresión provocó una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona y realizaron recorridos en calles cercanas para tratar de localizar a los presuntos responsables.

Comerciantes y habitantes de Tepito reportaron momentos de pánico tras escuchar las detonaciones, lo que llevó a varios negocios de la zona a cerrar de manera momentánea.

Tragedia en Tepito: un muerto y varios heridos tras ataque armado en Calle Constancia y Tenochtitlan. pic.twitter.com/CicrMqPc5N — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) May 9, 2026

De manera preliminar, se indicó que los agresores habrían escapado después del ataque; sin embargo, hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas.

Peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las diligencias correspondientes en el sitio para recabar indicios y abrir la carpeta de investigación.

Las autoridades capitalinas no han emitido, hasta el momento, información oficial sobre el móvil de la balacera ni sobre la identidad de las víctimas.

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MSL