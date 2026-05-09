Aseguran 5 toneladas de autopartes tras cateo en GAM; hay 2 detenidos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ejecutaron dos órdenes de cateo en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde fueron detenidas dos personas y aseguradas cerca de cinco toneladas de autopartes, además de droga y un arma de fuego.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, las acciones derivaron de trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la venta de autopartes posiblemente robadas en calles de la colonia Guadalupe Insurgentes.

Como parte de las indagatorias, los agentes identificaron dos inmuebles presuntamente utilizados para actividades ilícitas, por lo que implementaron vigilancias fijas y móviles en la zona. Posteriormente, el Ministerio Público obtuvo de un Juez de Control las órdenes de cateo para intervenir ambos domicilios.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Derivado de un evento ocurrido el pasado 04 de mayo del año en curso, en el que una persona perdió la vida tras ser agredida con disparos de arma de fuego, personal de la #SSC, detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego, aparente droga y… pic.twitter.com/eEDqi5N1w3 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 9, 2026

El primer operativo se realizó en un inmueble ubicado sobre avenida Insurgentes Norte, donde fueron detenidos un hombre de 54 años y una mujer de 53 años, identificados posteriormente como Carlos “N” y Ana Laura “N”.

En ese punto, los uniformados aseguraron 95 dosis de posible metanfetamina, 118 dosis de aparente cocaína y 100 envoltorios con una hierba verde y seca similar a la marihuana, además de un arma de fuego corta, cuatro cajas con cartuchos útiles y una tarjeta de circulación con reporte de robo vigente.

En una segunda intervención, realizada en un inmueble localizado sobre la calle Aurelio Leyva, los elementos de seguridad hallaron diversas piezas automotrices con un peso aproximado de cinco toneladas, así como dos faros de vehículos con reporte de robo.

Las autoridades señalaron que los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones derivadas del caso.

La SSC indicó que los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Por separado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que los detenidos serían presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al robo de vehículos, desmantelamiento y comercialización de autopartes.

#Importante | En el marco de la Estrategia de Combate al Robo de Vehículos y Autopartes instruida por la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM y resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron dos órdenes de cateo en @TuAlcaldiaGAM, donde… pic.twitter.com/mv9HmMqN3Q — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 9, 2026

El funcionario agregó que las acciones forman parte de la Estrategia de Combate al Robo de Vehículos y Autopartes impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

En el despliegue participaron también elementos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional.

Las autoridades capitalinas reiteraron que las personas detenidas serán consideradas inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial correspondiente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL