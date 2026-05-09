Antena se desploma sobre casas en la alcaldía GAM tras fuertes vientos

Una antena de radiocomunicaciones colapsó la tarde de este sábado 9 de mayo sobre al menos dos viviendas en la alcaldía Gustavo A. Madero, presuntamente a causa de las fuertes rachas de viento registradas en distintas zonas de la capital del país.

El incidente ocurrió en la colonia Guadalupe Tepeyac, donde la estructura metálica, de aproximadamente 30 metros de altura, cayó desde la parte superior de un inmueble y terminó impactando viviendas ubicadas sobre la calle Martha, cerca del cruce con Eje Norte.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la caída de la antena provocó daños materiales en al menos dos inmuebles, principalmente en bardas y parte de una losa. Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

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Tras el desplome, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y autoridades de la alcaldía acudieron a la zona para acordonar el área y comenzar las labores de retiro de la estructura metálica.

Como medida preventiva, al menos diez personas fueron evacuadas de viviendas cercanas mientras se realizaba la revisión de riesgos estructurales en los domicilios afectados.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la antena recostada sobre techos y azoteas, así como daños visibles en algunas construcciones de la zona.

Las autoridades capitalinas señalaron que también se inició contacto con la empresa responsable de la instalación de la antena para determinar las condiciones en las que operaba y deslindar posibles responsabilidades por los daños ocasionados.

Durante este sábado, distintas alcaldías de la Ciudad de México registraron fuertes vientos y lluvias aisladas, condiciones que provocaron la caída de árboles, anuncios y cables en varios puntos de la capital.

Hasta el momento, las autoridades continúan con la evaluación de los inmuebles afectados y no han informado si las familias podrán regresar de inmediato a sus viviendas.

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MSL