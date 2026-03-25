Gobierno de CDMX inaugura 10 obras alrededor del Estadio Banorte previo a su apertura y al Mundial de Futbol 2026

El Gobierno de la Ciudad de México inauguró 10 obras de mejoramiento urbano por 200 millones en las inmediaciones del Estadio Banorte como parte de las acciones para renovar la imagen de la zona de cara al partido inaugural del recinto, programado para el próximo 28 de marzo, así como al arranque del Mundial de Futbol 2026.

El secretario de Obras y Servicios (SOBSE), Raúl Basulto Luviano, informó que uno de los puntos intervenidos fue el Parque Tecuiche de aproximadamente tres mil metros cuadrados, el cual fue rehabilitado integralmente para ofrecer espacios recreativos, deportivos y de convivencia para vecinos y visitantes.

“Es un espacio alrededor de tres mil metros cuadrados que nos permitió hacer muchas acciones. Destaco la parte recreativa, son ocho juegos nuevos que se colocaron, de todos los tamaños entre chico, mediano grande; todos ellos con un piso amortiguante”, explicó el funcionario.

#FOTO | El Gobierno de la Ciudad de México inauguró 10 obras de mejoramiento urbano por 200 millones en las inmediaciones del Estadio Banorte como parte de las acciones para renovar la imagen de la zona de cara al partido inaugural del recinto, programado para el próximo 28 de… pic.twitter.com/OjJmj7rJQj — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 25, 2026

Detalló que también se instalaron 420 metros cuadrados de andadores, 10 bancas y 17 ejercitadores, con el objetivo de que personas de todas las edades puedan utilizar el espacio.

“También el parque se convirtió en un espacio deportivo para que adultas y adultos mayores o jóvenes que quieran venir a hacer deporte lo puedan hacer con estos nuevos ejercitadores”, señaló.

Como parte de la intervención, parte del programa Parques Alegría, se construyó una pista de tartán de 250 metros lineales y se reforzó la iluminación con la instalación de 25 postes nuevos de alumbrado público, lo que permitirá el uso del parque en horario nocturno.

Alistan entorno del Estadio Banorte con 10 obras en CDMX ı Foto: Especial

Además, se rehabilitaron más de 625 metros cuadrados de áreas verdes para favorecer la filtración de agua, así como la reja perimetral, muros y accesos al parque.

Basulto Luviano destacó que también se colocó mobiliario urbano con materiales reciclados, como bancas y macetas elaboradas a partir de plástico reutilizado.

Al evento también asistió el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, quien aprovechó la conferencia para anunciar que su administración reencarpetar vialidades, revocar fachadas y rehabilitar la barada perimetral del Coloso de Santa Úrsula.

Alistan entorno del Estadio Banorte con 10 obras en CDMX ı Foto: Especial

De la misma forma la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, agradeció al Gobierno capitalino por el reordenamiento del puente del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Huipulco, la construcción de un nuevo mercado y por la rehabilitación de unidades habitacionales cercanas al Estadio Banorte.

Además, el titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor García Nieto, anunció que van a terminar de rehabilitar los mercados de comidas y comerciantes este mes o a mediados de abril.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL