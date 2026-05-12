Hoy No Circula miércoles 13 de mayo 2026: qué estos autos descansan en CDMX y Edomex

Conoce todos los detalles sobre el Hoy No Circula para este miércoles 13 de mayo de 2026.

El programa Hoy No Circula aplica este miércoles 13 de mayo de 2026 para vehículos con engomado ROJO, terminación de placas 3 y 4, y holograma 1 o 2 en la Ciudad de México y en el Estado de México, en un horario de 05:00 a 22:00 horas.

Para evitar contingencias ambientales, tampoco tienen permitido circulas vehículos con placas foráneas, es decir, registrados fuera de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México.

Así aplica el Hoy No Circula este miércoles 13 de mayo de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México. ı Foto: X, @SSC_CDMX

¿Qué autos sí circulan este miércoles 13 de mayo 2026?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, están exentos de las restricciones:

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Vehículos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos del sector salud

No obstante, en caso Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente y limitar la circulación de más vehículos.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

Con el fin de controlar la emisión de contaminantes, el Hoy No Circula también aplica en 18 de los 125 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM):

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Desde el 1 de enero de 2026, el Hoy No Circula también aplica en otros 22 municipios de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco:

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Rayón

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

No obstante, de acuerdo con el gobierno del Estado de México, en caso de que se active una Contingencia Ambiental, las restricciones a la circulación en los municipios enlistados se aplicarán conforme a las normativas vigentes en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, que son distintas a las de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos para quienes no acaten las restricciones del programa.

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cehr