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¿Cómo llegar al Estadio Banorte para México vs Portugal? Rutas, transporte y tiempo de traslado

El plan contempla rutas especiales de RTP, Trolebús y Tren Ligero; no habrá estacionamiento en el estadio

México vs Portugal se jugará en el Estadio Banorte
México vs Portugal se jugará en el Estadio Banorte Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Con motivo del partido entre México y Portugal en el Estadio Banorte, las autoridades de la Ciudad de México anunciaron un operativo especial de movilidad para facilitar la llegada de miles de aficionados y disminuir la carga vehicular en la zona sur de la capital.

El plan contempla rutas especiales de RTP, Trolebús y Tren Ligero, además de un esquema de conexión desde distintos puntos estratégicos de la ciudad. La recomendación principal para quienes asistirán al encuentro es no usar automóvil particular, ya que no habrá estacionamiento disponible para el público.

El servicio especial comenzará a operar cuatro horas antes del partido, por lo que se pide a los asistentes salir con tiempo y anticipar traslados ante la alta afluencia que se espera en la zona de Santa Úrsula.

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Vista aérea del Estadio Banorte
Vista aérea del Estadio Banorte ı Foto: Cuartoscuro

Rutas para llegar al Estadio Banorte

Estas son algunas de las rutas habilitadas para el partido entre México y Portugal:

Llegada a CETRAM Huipulco

Auditorio Nacional

  • Salida: Calle Auditorio
  • Tiempo estimado: 50 minutos

Izazaga (Centro)

  • Salida: San Jerónimo y Pino Suárez
  • Tiempo estimado: 18 minutos

Santa Fe

  • Salida: Centro Comercial Santa Fe
  • Tiempo estimado: 40 minutos

Parque Ecológico Xochimilco

  • Salida: Interior del parque
  • Tiempo estimado: 40 minutos

Six Flags

  • Salida: Six Flags
  • Tiempo estimado: 40 minutos

Llegada a Santa Úrsula

Bellas Artes

  • Salida: Juárez y Eje Central
  • Tiempo estimado: 160 minutos

Chapultepec

  • Salida: CETRAM Chapultepec
  • Tiempo estimado: 160 minutos

Polanco

  • Salida: Plaza Carso
  • Tiempo estimado: 170 minutos

Ángel de la Independencia

  • Salida: Glorieta del Ángel
  • Tiempo estimado: 165 minutos

Ciudad Universitaria (UNAM)

  • Salida: Terminal Línea 7, Estadio Olímpico Universitario
  • Tiempo estimado: Menos de 75 minutos

Llega a El Vergel

Hidalgo

  • Salida: Valerio Trujano
  • Tiempo estimado: 40 minutos

El Tren Ligero operará con servicio ordinario y directo para personas con boleto, con descenso en la estación Estadio Azteca. Su horario será extendido hasta la 01:00 de la mañana.

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LMCT

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