¿Cómo llegar al Estadio Banorte para México vs Portugal? Rutas, transporte y tiempo de traslado

Con motivo del partido entre México y Portugal en el Estadio Banorte, las autoridades de la Ciudad de México anunciaron un operativo especial de movilidad para facilitar la llegada de miles de aficionados y disminuir la carga vehicular en la zona sur de la capital.

El plan contempla rutas especiales de RTP, Trolebús y Tren Ligero, además de un esquema de conexión desde distintos puntos estratégicos de la ciudad. La recomendación principal para quienes asistirán al encuentro es no usar automóvil particular, ya que no habrá estacionamiento disponible para el público.

El servicio especial comenzará a operar cuatro horas antes del partido, por lo que se pide a los asistentes salir con tiempo y anticipar traslados ante la alta afluencia que se espera en la zona de Santa Úrsula.

Vista aérea del Estadio Banorte ı Foto: Cuartoscuro

Rutas para llegar al Estadio Banorte

Estas son algunas de las rutas habilitadas para el partido entre México y Portugal:

Llegada a CETRAM Huipulco

Auditorio Nacional

Salida: Calle Auditorio

Tiempo estimado: 50 minutos

Izazaga (Centro)

Salida: San Jerónimo y Pino Suárez

Tiempo estimado: 18 minutos

Santa Fe

Salida: Centro Comercial Santa Fe

Tiempo estimado: 40 minutos

Parque Ecológico Xochimilco

Salida: Interior del parque

Tiempo estimado: 40 minutos

Six Flags

Salida: Six Flags

Tiempo estimado: 40 minutos

Llegada a Santa Úrsula

Bellas Artes

Salida: Juárez y Eje Central

Tiempo estimado: 160 minutos

Chapultepec

Salida: CETRAM Chapultepec

Tiempo estimado: 160 minutos

Polanco

Salida: Plaza Carso

Tiempo estimado: 170 minutos

Ángel de la Independencia

Salida: Glorieta del Ángel

Tiempo estimado: 165 minutos

Ciudad Universitaria (UNAM)

Salida: Terminal Línea 7, Estadio Olímpico Universitario

Tiempo estimado: Menos de 75 minutos

Llega a El Vergel

Hidalgo

Salida: Valerio Trujano

Tiempo estimado: 40 minutos

El Tren Ligero operará con servicio ordinario y directo para personas con boleto, con descenso en la estación Estadio Azteca. Su horario será extendido hasta la 01:00 de la mañana.

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LMCT