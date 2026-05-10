Marchan buscadoras en CDMX para exigir justicia ante desapariciones, en Día de las Madres

Concentración de buscadoras en el Monumento a la Madre, en CDMX.

Colectivos de personas y madres buscadoras marchan este domingo en la zona Centro de la Ciudad de México para exigir justicia por las desapariciones que azotan el país, en pleno 10 de mayo, Día de las Madres.

Desde alrededor de las 09:00 horas, colectivos y grupos de manifestantes se concentraron en el Monumento a la Madre, desde donde realizaron una ofrenda simbólica para, posteriormente, marchar con dirección al Ángel de la Independencia.

▶️ #VIDEO | Madres de desaparecidos, acompañadas de distintos colectivos, marchan desde el Monumento a la Madre con dirección al Ángel de la Independencia para exigir la presentación con vida de sus familiares y pedir que la presidenta tome cartas en el asunto para atender esta… pic.twitter.com/1zBbzlyBR2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 10, 2026

Las madres y los integrantes de los colectivos portaron pancartas con fotografías y consignas alusivas a la exigencia de justicia por las desapariciones en México. Además, durante su avance, gritaron: “¡Vivos se los llevamos, vivos los queremos! ¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”.

Alrededor de las 11:00 horas, la vanguardia de la manifestación llegó al Ángel de la Independencia, desde donde esperaron la incorporación de las y los demás manifestantes para continuar con la protesta.

La #CDHCM inicia acompañamiento a la XIV Marcha por la Dignidad Nacional, encabezada por madres de personas desaparecidas, del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia.



Dolores González Saravia encabeza al equipo para dar seguimiento a la movilización. #DíaDeLasMadres pic.twitter.com/pecO5XkBmc — Comisión de DH de la Ciudad de México (@CDHCMX) May 10, 2026

Esta manifestación ocurre en el contexto del Día de las Madres, que se celebra cada año el 10 de mayo en México.

Pese al carácter festivo de este día, colectivos de búsqueda y madres buscadoras lo han aprovechado para intensificar las protestas en favor de la exigencia de justicia por los casos de hijos o familiares desaparecidos.

Nada que celebrar: Ceci Flores, madre buscadora

Ejemplo de ello es el mensaje que dedicó Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien aseguró que este 10 de mayo no hay “nada que celebrar” cuando cientos de madres en el país están en una búsqueda diaria de sus hijos.

▶️ #VIDEO | La madre de Lilith Saori Arreola Alvear, chica trans desaparecida, habla del proceso al que se ha enfrentado tras la desaparición de su hija y de las distintas formas en las que ha sido discriminada por ser trans durante la búsqueda.

📹: @alexdavidaqui pic.twitter.com/HW7CcRYaDb — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 10, 2026

“No hay feliz Día de las Madres, no hay días felices porque el dolor con el que tenemos que caminar todos los días en la búsqueda de nuestros desaparecidos no nos permite sentir felicidad”, escribió Ceci Flores en un mensaje.

“Vivimos de esperanza sabiendo que solo buscando los vamos a encontrar. A las madres de este país les pido que no se rindan y no abandonen la lucha que es lo único que nos ayudará a reencontrarnos con nuestros hijos nuevamente”, abundó.

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