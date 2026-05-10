En 10 de mayo

ONU-DH reconoce ‘valor y tenacidad’ de madres buscadoras en México; urge combatir crisis de desapariciones

Volker Türk expresó su reconocimiento a las “familias de personas desaparecidas y los colectivos que las conforman, especialmente los liderados por mujeres”

Integrantes de colectivos de búsqueda llevan a cabo una pega de fichas de personas desaparecidas, en Ciudad de México.
Integrantes de colectivos de búsqueda llevan a cabo una pega de fichas de personas desaparecidas, en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez
·
Elizabeth Hernández

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconoció el “valor y la tenacidad” de las madres buscadoras y colectivos de familiares de desaparecidos en México, y urgió a reforzar las acciones para enfrentar la crisis de desapariciones en el país.

A través de un comunicado sobre la conclusión de la visita oficial de Türk a México, el alto comisionado calificó las desapariciones como “uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos” y, en este sentido, destacó el papel de las familias que buscan a sus seres queridos.

Aspecto de una marcha contra las desapariciones en la Ciudad de México.
Aspecto de una marcha contra las desapariciones en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

“Saludo profundamente el valor y la tenacidad de las familias de personas desaparecidas y los colectivos que las conforman, especialmente los liderados por mujeres”, expresó Türk, según el documento.

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El funcionario de Naciones Unidas sostuvo que las madres buscadoras no solo realizan tareas esenciales de búsqueda y documentación, sino que también encabezan los esfuerzos para exigir visibilidad, rendición de cuentas y respuestas institucionales frente a la crisis.

Türk relató que durante su visita escuchó testimonios “dolorosos” de familias que llevan años recorriendo instituciones sin obtener respuestas e incluso arriesgando sus propias vidas para localizar a sus desaparecidos.

Aspecto de una marcha contra las desapariciones en la Ciudad de México.
Aspecto de una marcha contra las desapariciones en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

“A todas estas personas les expresé mi solidaridad y mi empatía. Y les dije que todos son defensores y defensoras de derechos humanos”, señaló.

Asimismo, afirmó que las familias tienen “toda la razón al pedir ser atendidas y obtener verdad y justicia, seguridad y protección”.

ONU-DH llama a reforzar marco legal contra desapariciones

El alto comisionado reconoció que México cuenta con un marco legal e institucional “de gran potencial” en materia de desaparición forzada, particularmente por la Ley General en la materia y la reciente adopción de un protocolo nacional de búsqueda actualizado.

No obstante, advirtió que será fundamental fortalecer los mecanismos de búsqueda, los procesos de identificación forense y las capacidades de investigación para combatir la impunidad.

Türk también pidió evitar la politización del tema y llamó a construir un “compromiso nacional” que coloque a las víctimas en el centro de las acciones del Estado.

“Hago un llamado para que este esfuerzo no se politice, no se polarice y que ponga en el centro a las víctimas”, declaró.

Durante su visita, el representante de la ONU se reunió con autoridades federales, integrantes de la Suprema Corte, organizaciones civiles y colectivos de víctimas.

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