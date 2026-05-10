ONU-DH reconoce ‘valor y tenacidad’ de madres buscadoras en México; urge combatir crisis de desapariciones

Integrantes de colectivos de búsqueda llevan a cabo una pega de fichas de personas desaparecidas, en Ciudad de México.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconoció el “valor y la tenacidad” de las madres buscadoras y colectivos de familiares de desaparecidos en México, y urgió a reforzar las acciones para enfrentar la crisis de desapariciones en el país.

A través de un comunicado sobre la conclusión de la visita oficial de Türk a México, el alto comisionado calificó las desapariciones como “uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos” y, en este sentido, destacó el papel de las familias que buscan a sus seres queridos.

Aspecto de una marcha contra las desapariciones en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

“Saludo profundamente el valor y la tenacidad de las familias de personas desaparecidas y los colectivos que las conforman, especialmente los liderados por mujeres”, expresó Türk, según el documento.

El funcionario de Naciones Unidas sostuvo que las madres buscadoras no solo realizan tareas esenciales de búsqueda y documentación, sino que también encabezan los esfuerzos para exigir visibilidad, rendición de cuentas y respuestas institucionales frente a la crisis.

Türk relató que durante su visita escuchó testimonios “dolorosos” de familias que llevan años recorriendo instituciones sin obtener respuestas e incluso arriesgando sus propias vidas para localizar a sus desaparecidos.

Aspecto de una marcha contra las desapariciones en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

“A todas estas personas les expresé mi solidaridad y mi empatía. Y les dije que todos son defensores y defensoras de derechos humanos”, señaló.

Asimismo, afirmó que las familias tienen “toda la razón al pedir ser atendidas y obtener verdad y justicia, seguridad y protección”.

ONU-DH llama a reforzar marco legal contra desapariciones

El alto comisionado reconoció que México cuenta con un marco legal e institucional “de gran potencial” en materia de desaparición forzada, particularmente por la Ley General en la materia y la reciente adopción de un protocolo nacional de búsqueda actualizado.

En ocasión del #DíaDeLasMadres, reconocemos a las #MadresBuscadoras y a las familias que anhelan obtener verdad y justicia.



“Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México”. Los colectivos, muchos de ellos… pic.twitter.com/cZagLY6Lfp — ONU-DH México (@ONUDHmexico) May 10, 2026

No obstante, advirtió que será fundamental fortalecer los mecanismos de búsqueda, los procesos de identificación forense y las capacidades de investigación para combatir la impunidad.

Türk también pidió evitar la politización del tema y llamó a construir un “compromiso nacional” que coloque a las víctimas en el centro de las acciones del Estado.

“Hago un llamado para que este esfuerzo no se politice, no se polarice y que ponga en el centro a las víctimas”, declaró.

Durante su visita, el representante de la ONU se reunió con autoridades federales, integrantes de la Suprema Corte, organizaciones civiles y colectivos de víctimas.

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