Sheinbaum manda felicitación por Día de las Madres; llama a reconocer trabajo que hacen todos los días

Claudia Sheinbaum abraza a dos mujeres, en la foto que compartió en su publicación por el Día de las Madres.

La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó una felicitación por el Día de las Madres, en donde, a propósito, llamó a reconocer y valorar el trabajo que las mamás mexicanas realizan “todos los días”.

A través de una publicación en X, la mandataria federal reiteró su felicitación a las madres mexicanas con motivo del 10 de mayo, día en que en México y otras regiones del mundo se celebra el Día de las Madres.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. ı Foto: Presidencia

En la misma, Sheinbaum deseó a las madres mexicanas que, no solo este día, sino todos los del año, “reciban el cariño, la alegría y la dicha que merecen”.

“Que la felicidad que ustedes han sembrado todos los días regrese multiplicada en abrazos, sonrisas y momentos hermosos junto a quienes más aman”, escribió Sheinbaum Pardo.

Por otro lado, la presidenta reiteró que “es tiempo de mujeres”, y llamó, en el contexto de este 10 de mayo, a “reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que [las madres y mujeres] realizan todos los días”.

“Es la mejor forma de amar, de agradecer y de construir un México más justo y más feliz para todas”, concluyó la presidenta en su publicación en X.

Deseo de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen. Que la felicidad que ustedes han sembrado todos los días regrese multiplicada en abrazos, sonrisas y momentos hermosos junto a quienes más aman. Es tiempo de… pic.twitter.com/rvn8bOkzOs — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 10, 2026

La publicación de la presidenta Claudia Sheinbaum en sus redes sociales estuvo acompañada de una fotografía donde se le mira abrazando a dos mujeres de la tercera edad, alusiva a la celebración de este domingo.

Pasará el 10 de mayo con su madre, adelantó la presidenta

El viernes, en la última Conferencia del Pueblo de la semana, la presidenta había adelantado una felicitación por el Día de las Madres.

Ese día, al término de la conferencia, adelantó que encabezaría una gira este domingo en Sonora, después de lo cual regresaría a la Ciudad de México para compartir el día con su madre, Annie Pardo. Con este motivo, adelantó su felicitación a todas las madres de México.

“El 10 de mayo la voy a ir a ver a su casa. Vamos a Sonora y de ahí me voy a su casa. Felicidades a todas las madres, feliz 10 de mayo”, dijo Claudia Sheinbaum al término de la Conferencia del Pueblo del viernes.

Recordar que Claudia Sheinbaum también es madre y abuela, como lo ha dicho públicamente en varios de sus eventos públicos.

Mientras que este domingo, en México, se conmemora el Día de la Madre, como todos los días 10 de mayo de cada año.

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