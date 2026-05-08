Presidenta Claudia Sheinbaum felicita a todas las mamás previo al 10 de Mayo

Desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una felicitación a todas las mamás mexicanas en el marco del Día de la Madre que se celebra el próximo domingo 10 de mayo.

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo reveló que celebrará el 10 de mayo en compañía de su madre, Annie Pardo, por lo que tras acudir a una gira de tres días en Sonora regresará a la Ciudad de México para pasar tiempo con ella.

Minutos antes de la finalización de la ‘Mañanera del Pueblo’, Claudia Sheinbaum Pardo envió una felicitación a todas las madres:

“El 10 de mayo la voy a ir a ver a su casa. Vamos a Sonora y de ahí me voy a su casa. Felicidades a todas las madres, feliz 10 de mayo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR