SSC desplegará más de 10 mil elementos por reapertura del Estadio Banorte

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un operativo de más de 10 mil elementos para el partido inaugural del Estadio Banorte, conocido en la época mundialista como Estadio Ciudad de México, el próximo 28 de marzo, cuando se enfrenten las selecciones de México y Portugal en un juego amistoso.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que el dispositivo tiene como objetivo “salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía”, en coordinación con instancias federales como la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el esquema del Plan Kukulkán.

Van a aprovechar el partido amistoso para hacer un ensayo de la seguridad que va a haber el día que arranque el Mundial.

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Así será el dispositivo “Estadio Seguro”

En total, participarán 10 mil 835 elementos, de los cuales 8 mil 814 serán policías capitalinos de distintas áreas, apoyados con 472 vehículos, 247 motopatrullas, ambulancias, grúas, drones y un helicóptero del Agrupamiento Cóndores.

Como parte del dispositivo “Estadio Seguro”, 4 mil 613 policías serán desplegados en el inmueble y sus inmediaciones, junto con 651 elementos de fuerzas federales .

Al interior del estadio habrá 2 mil elementos de la Policía Auxiliar, encargados de vigilar accesos, gradas, pasillos y zona de cancha. Además, se implementará un operativo contra la reventa en los alrededores.

Conoce los detalles del operativo de seguridad y movilidad que llevaremos acabo este 28 de marzo en el partido México vs Portugal con el que se inaugurará el Estadio Ciudad de México.



Consulta la información completa en las cuentas de @SSC_CDMX y @LaSEMOVI. pic.twitter.com/XBV27xbPYA — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 24, 2026

Anuncian cierres viales por partido y dispositivo de este 28 de marzo

La SSC informó que se realizarán cierres en vialidades clave alrededor del estadio: al Norte la avenida Santa Úrsula, al Sur Anillo Periférico, al Oriente la Calzada de Tlalpan y al Poniente la avenida del Imán y Gran Sur.

Como rutas alternas se habilitarán, entre otras, vías como:

División del Norte

Insurgentes

Miguel Ángel de Quevedo

Circuito Interior

⚽️ | #EstadioSeguro | La #SSC llevará a cabo un dispositivo de seguridad y vigilancia al interior y al exterior del Estadio #CiudadDeMéxico, con motivo del encuentro amistoso entre las selecciones nacionales de futbol de @miseleccionmx y @selecaoportugal, que se disputará este… pic.twitter.com/uVmBMT9jv2 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 24, 2026

Para el control del tránsito, mil 882 elementos serán desplegados, de los cuales 800 agentes realizarán cortes viales en las inmediaciones para generar un perímetro libre de vehículos.

Además, 240 motopatrulleros escoltarán a las selecciones, cuerpo arbitral y autoridades deportivas desde su llegada a la ciudad hasta el estadio.

SSC desplegará a 2 mil 855 elementos en el Zócalo

De forma paralela, la SSC implementará un operativo con 2 mil 855 elementos en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se transmitirá el partido entre Portugal y México en vivo.

En este punto se instalarán filtros de seguridad, se realizarán patrullajes con drones y se aplicarán cortes a la circulación para facilitar el ingreso y salida de asistentes.

Las autoridades también reforzarán la vigilancia en corredores turísticos, zonas hoteleras y espacios públicos en las 16 alcaldías, ante la alta afluencia esperada.

El partido entre #México y #Portugal del próximo sábado 28 será transmitido de manera simultánea en una pantalla en en #Zócalo, por ello, se desplegará un dispositivo de seguridad que explicó el secretario de #SeguridadCiudada, @PabloVazC, en conferencia de prensa.… pic.twitter.com/KNxkqDOHbB — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 25, 2026

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cehr