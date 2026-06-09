Concamin respalda decreto de ‘home office’ para inauguración de Mundial

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en el Estadio Azteca de la CDMX.

El Gobierno de México publicó este martes un decreto por el cual instruye a dependencias y entidades de la Ciudad de México de la administración federal a implantar home office y esquemas de trabajo a distancia para el jueves 11 de junio, fecha de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, medida que fue respaldada por la Confederación de Cámara Industriales de los Estados Unidos Mexicano (Concamin).

“En la industria mexicana reconocemos que esta disposición contribuye a facilitar la movilidad urbana y fortalecer las condiciones para que millones de personas puedan disfrutar de un evento de relevancia internacional que colocará a nuestro país en el centro de la atención mundial”, indicó la confederación industrial en un comunicado.

La Concamin reconoció la existencia de sectores industriales para cuya operación es necesaria la presencia física de operadores y trabajadores, “en especial de manufactura, procesos productivos continuos, logística, transporte, seguridad industrial y actividades esenciales para el funcionamiento de las cadenas de suministro, entre otras”.

La CONCAMIN reconoce la implementación de medidas laborales extraordinarias con motivo del Mundial 2026



La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, #CONCAMIN, respalda

las medidas administrativas anunciadas por el Gobierno de México @GobiernoMX con… pic.twitter.com/PDeIAUzMbR — CONCAMIN (@CONCAMIN) June 9, 2026

Concamin reconoce sectores con necesidad presencial

Sin embargo, hizo un llamado hacia el resto de cámaras y asociaciones de la industria mexicana para que, en los casos de labores y procesos que lo permitan, sumarse a este decreto de esquema de trabajo a distancia, también sopesando modalidades flexibles de operación durante el 11 de junio.

El comunicado de la Concamin culminó externando su disposición para colaborar de manera conjunta en acciones que incentiven una mejor organización del evento inaugural de la Copa del Mundo 2026.

En este contexto, fue publicado este 9 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal implementen “esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidores públicas a su cargo con sede en la Ciudad de México”.

Este decreto excluye actividades que tienen relación con prestación de servicios de salud, atención médica, protección civil y relacionados , así como funciones de servicios de transporte terrestre, ferroviario, suministro de energía eléctrica e hidrocarburos, así como los vinculados con el desarrollo de eventos asociados con el Mundial FIFA 2026.

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cehr