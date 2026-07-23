Nu opera como banco en México desde el 6 de agosto

Nu iniciará sus operaciones como banco en México a partir del 6 de agosto, luego de completar una migración técnica de su infraestructura como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) a banca múltiple. Este proceso, programado para el 5 de agosto entre las 17:30 horas y las 22:00 horas, permitirá a la empresa activar su nueva figura como banco.

La transición se realizará debido a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le dio la autorización para operar como banco el pasado 10 de julio. Con este cambio, la compañía aseguró ser el banco digital más grande del país con más de 15 millones de clientes.

Nu informó que durante la migración se suspenderán temporalmente las transferencias vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y las personas usuarias no podrán acceder a la aplicación móvil para consultar saldos o estados de cuenta, pero enfatizó que las tarjetas de débito y crédito funcionarán con normalidad y los recursos están seguros.

“Este hito es un punto de partida para seguir acompañando de cerca a nuestros clientes. Operar como banco nos da las herramientas para evolucionar junto a ellos, manteniendo la misma esencia, simplicidad y transparencia de siempre, ahora con más posibilidades. Seguimos con la ambición de consolidarnos como el banco más amado de México”, afirma Armando Herrera, CEO de Nu México.

Con la autorización bancaria, la Fintech mantiene su presencia en el mercado financiero nacional, donde atiende a cerca del 15 por ciento de la población adulta. La compañía reporta que sus usuarios han ahorrado alrededor de 48 mil 500 millones de pesos en comisiones, anualidades y costos de transferencia.

Asimismo, consideró que su modelo de negocio ha cambiado hábitos cotidianos: cerca del 60 por ciento de sus clientes asegura usar menos efectivo y el 86 por ciento califica como alto el impacto de la plataforma en su estabilidad y control financiero personal.

Para reducir afectaciones, la empresa informó que los clientes pueden comunicarse por correo electrónico y mediante su aplicación con una semana de anticipación. Además, habilitó la línea telefónica 55 9225 2622 durante el periodo de mantenimiento.

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FGR