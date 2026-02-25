Nu consolida crecimiento: supera los 131 millones de clientes en 2025

La compañía Nu Holdings reportó un crecimiento en clientes, ingresos y rentabilidad en el último trimestre y año completo de 2025 con 131 millones de clientes a nivel global y 17 millones de adiciones netas, lo que reflejó un aumento interanual del 15 por ciento.

Durante el cuatro trimestre de 2025, la compañía sumó 4 millones de nuevos usuarios y un total de 17 millones de ingresos en el mismo año. Sus ingresos trimestrales ascendieron a 4.9 mil millones de dólares, mientras que en el acumulado anual alcanzaron 16.3 mil millones de dólares. La utilidad neta anual registró 2.9 mil millones de dólares, un crecimiento del 50 por ciento a la del mismo periodo.

En cuanto a tasa de participación y actividad, registró un promedio mensual de 15 dólares de ingresos por cliente activo, lo que significó un crecimiento de 9 por ciento en el último trimestre de 2025 y cerca de 27 por ciento interanual.

La rentabilidad de la institución también mostró un avance significativo del 33 por ciento debido a “las prioridades y decisiones deliberadas que Nu tomó a lo largo del año y una ejecución disciplinada”.

“En el cuatro trimestre de 2025, aumentamos nuestra escala, profundizamos el compromiso y expandimos la rentabilidad, cerrando el año con 131 millones de clientes y 17 millones de adiciones netas en 2025. El sólido compromiso y la mayor monetización impulsaron ingresos récord trimestrales de 4.9 mil millones de dólares. Estos resultados reflejan nuestra capacidad para combinar un crecimiento disciplinado con una rentabilidad sostenida, mientras continuamos invirtiendo en nuestros mercados principales.” Afirmó David Vélez, fundados y CEO de Nubank.

Asimismo, para 2026, la institución prevé fortalecer su presencia en América Latina, avanzar en la adopción de inteligencia artificial y sentar las bases para una expansión en Estados Unidos. Sin embargo, afirmó que continuará priorizando a México y Brasil, debido a que atiende alrededor del 15 por ciento de la población mexicana adulta y es el principal emisor de nuevas tarjetas de crédito en el país.

