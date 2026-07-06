Sheinbaum recibe a director de Nubank y confirma inversión de 4 mil millones de dólares en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el director ejecutivo de Nubank, David Vélez Osorno, en Palacio Nacional.

Nubank, una de las plataformas de banca digital más grandes del mundo, invertirá más de 4 mil millones de dólares en México, anunció este lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria federal recibió en Palacio Nacional al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, y a su equipo.

En la red social X, confirmó que Nu inyectará 4 mil 200 millones de dólares, equivalente a más de 73 mil millones de pesos, a lo largo de su sexenio.

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“En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, y su equipo; me informaron la inversión estimada de cuatro mil 200 millones de dólares para el periodo 2026–2030 en nuestro país”, dijo.

En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, y su equipo; me informaron la inversión estimada de cuatro mil 200 millones de dólares para el periodo 2026–2030 en nuestro país. pic.twitter.com/NZxnZARluA — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 6, 2026

¿Quién es David Vélez Osorno?

David Vélez Osorno es el CEO de Nu, el banco digital que fundó en 2013 en São Paulo, Brasil, junto con la empresaria Cristina Zingaretti Junqueira.

Antes de crear Nu, fue socio de Sequoia Capital y desarrolló su trayectoria en banca de inversión y capital de crecimiento en firmas como Goldman Sachs, Morgan Stanley y General Atlantic.

Es licenciado en Ciencias de la Gestión e Ingeniería, además de contar con una Maestría en Administración de Empresas, ambos por la Universidad de Stanford, en Estados Unidos.

Nu se posiciona como el banco digital líder en América Latina y cuenta con 135 millones de clientes en México, Brasil y Colombia.

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cehr