Agresión contra la Marina en Sinaloa deja 10 atacantes muertos y 3 detenidos.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a 3 presuntos integrantes de un grupo delictivo en Sinaloa.

Las capturas ocurrieron tras una agresión armada que dejó un saldo de un efectivo naval fallecido, 3 heridos y 10 agresores muertos en los municipios de Mazatlán y El Rosario.

El enfrentamiento ocurrió este 6 de julio de 2026 como parte de las labores de sondeo y monitoreo en ríos y presas, cuando personal naval fue atacado con artefactos explosivos improvisados en la comunidad de San Marcos.

Saldo de bajas y heridos

La agresión se registró en la localidad de San Marcos, perteneciente al municipio de Mazatlán, donde presuntos integrantes de una organización criminal utilizaron dispositivos explosivos caseros para atentar contra los elementos de la Semar.

Derivado del ataque, tres marinos resultaron heridos, por lo que ya reciben atención médica. El fallecimiento del efectivo fue consecuencia directa de las severas lesiones de gravedad ocasionadas durante la refriega.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, expresó de manera oficial sus condolencias por este hecho. La institución se solidarizó con los familiares, compañeros de armas y seres queridos del elemento que perdió la vida en el cumplimiento de su deber.

Tras una agresión contra elementos de la @SEMAR_mx en #Sinaloa, tres personas fueron detenidas y 10 agresores perdieron la vida. https://t.co/mSCi2KkPRu pic.twitter.com/8eL2jk04vt — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 6, 2026

Detenciones y aseguramiento de material bélico

Tras controlar la situación en el municipio de El Rosario, las fuerzas federales concretaron la aprehensión de tres hombres. Los detenidos se encuentran formalmente vinculados con las actividades de la célula delictiva que opera en la zona.

Durante la captura, el personal de Semar y la SSPC incautó armas de fuego, municiones de diversos calibres y equipo táctico variado.

Tanto los tres hombres capturados como el armamento y la indumentaria táctica fueron asegurados en el sitio. Posteriormente, los indiciados y los objetos materiales se pusieron a disposición de las autoridades competentes del fuero correspondiente.

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JVR