Sinaloa y AIFA impulsan turismo con vuelos directos a México

El General Isidoro Pastor Román presentó las ventajas competitivas de conectividad terrestre que ofrece la terminal hacia la Ciudad de México.

Viajar a Sinaloa será más sencillo y con mayores opciones para los viajeros de todo el país. La Secretaría de Turismo de Sinaloa y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la conectividad aérea y la promoción turística del estado.

Este acuerdo busca impulsar nuevas rutas y aumentar la frecuencia de vuelos, facilitando el acceso a destinos como Mazatlán y Culiacán.

Actualmente, la entidad ya cuenta con una sólida conexión con la terminal aérea, sumando 17 frecuencias semanales. Diez de estos vuelos parten de Mazatlán y siete desde Culiacán, ofreciendo viajes diarios.

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La secretaria de Turismo del estado, Mireya Sosa Osuna, destacó que el AIFA se consolida como una puerta de entrada estratégica para el noroeste de México, crucial para el flujo de turistas.

Sosa Osuna afirmó que, aunque la red de transporte actual es excelente, el compromiso es seguir trabajando intensamente para concretar aún más rutas.

“Seguiremos trabajando fuerte para concretar aún más rutas para nuestros destinos”, señaló la funcionaria, subrayando la importancia de expandir las opciones para los viajeros y el desarrollo regional.

Durante su visita a la terminal aérea, la titular de Sectur Sinaloa sostuvo un encuentro con el director general del AIFA, General Isidoro Pastor Román, y su equipo comercial.

En la reunión, se evaluaron las proyecciones de crecimiento y se constató la facilidad para llegar al aeropuerto desde la Ciudad de México, ya sea mediante el Tren Felipe Ángeles o en autobús, un factor clave para las personas del centro del país.

Esta sólida conexión entre el AIFA y Sinaloa no solo acerca a más visitantes y paseantes, sino que también abre una ventana significativa de oportunidades para los negocios y el desarrollo económico de la región.

La presencia del estado se refuerza con spots publicitarios que promueven la riqueza cultural y los atractivos de la zona ante miles de pasajeros diariamente.

La secretaria enfatizó que este logro es resultado de un esfuerzo conjunto y cuenta con el respaldo decidido del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Bajo el liderazgo de la gobernadora Yeralidine Bonilla Valverde, se continúan impulsando estrategias para posicionar a la entidad en nuevos mercados y consolidarla como uno de los destinos turísticos más atractivos y competitivos del país.

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JVR