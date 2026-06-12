Sheinbaum destaca récord histórico de 34.5 millones de visitantes extranjeros en primer cuatrimestre del 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México está de Moda al registrar récords históricos en materia de turismo en el primer cuatrimestre de 2026 con la llegada de 34.5 millones de visitantes extranjeros, 9.7 por ciento más que el mismo periodo en 2025, y tan solo en abril de 2026 se registraron 3.81 millones de turistas internacionales, 1.8 por ciento más que en abril del año pasado.

“El pueblo de México está contento, hay felicidad y más ahora que ganó la Selección es una alegría mayúscula. México es maravilloso y además está de moda”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

A propósito de la victoria de la Selección Nacional de México en el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026, la Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que la imagen del país es de alegría y de felicidad, además de que demostró que es una potencia cultural.

“La imagen de México es la alegría, la felicidad del pueblo y de todas y de todos los mexicanos. Fue una fiesta de México, muy, muy hermosa. La verdad es, yo no sé ustedes, pero es así, la sonrisa de ver a toda la afición y la no afición celebrar el triunfo de la Selección y mostrar lo que es México ante el mundo: potencia cultural, la alegría. Eso es lo que se vivió ayer. Y yo estoy muy contenta. Y yo creo que es una alegría que se contagia de la gente, de todo el país”, agregó.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que entre enero y abril de 2026, los 34.5 millones de visitantes que llegaron al país tuvieron una derrama económica de 13 mil 259 millones de dólares (mdd); además se registraron 16.5 millones de turistas, 5.5 por ciento más; 4.88 millones de cruceristas, 13 por ciento más, con un gasto de 426.9 millones, 16 por ciento más.

Señaló que en abril, se alcanzaron récords históricos: llegaron 8.3 millones de visitantes internacionales, 8.1 por ciento más que en abril de 2025 y 1.25 millones de cruceristas, 31.5 por ciento más; cuyo gasto alcanzó los 109.8 millones de dólares (mdd), 36.4 por ciento más.

Destacó que arribaron 41.3 millones de pasajeros en vuelos regulares nacionales e internacionales, destacando España con +23.7 por ciento, Colombia con +18.7 por ciento, Brasil con +14.5 por ciento, Francia con +13.8 por ciento, Reino Unido con +11.9 por ciento, Canadá con +9.99 por ciento y China con +3 por ciento.

De igual forma, incrementaron los pasajeros extranjeros transportados en el Tren Maya con 39 mil 668, lo que representa 34.2 por ciento más que en 2025; además llegaron 35.9 millones de turistas nacionales a un cuarto de hotel, es decir, 344 mil más que el año pasado.

Destacó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el primer trimestre de 2026, 5 millones 22 mil personas se dedicaron al sector turístico, lo que representa 51 mil personas más que en 2025.

Estrategia Nacional de Promoción Turística 2026-2030

Rodríguez Zamora, puntualizó que la Estrategia de Promoción Turística hacia el 2030 tiene una visión moderna, coordinada, incluyente, sustentable y profundamente mexicana, a través de cinco ejes:

Promoción inteligente basada en datos y tecnología. Consolidación y diversificación de mercados emisores. Posicionamiento de experiencias auténticas y sostenibles. Promoción digital y narrativa global de México. Calidad y sostenibilidad de la experiencia turística.

FIFA FEST

Informó que, como parte de las celebraciones en el marco de la Copa Mundial 2026, en los FIFA FEST se registró una asistencia de 100 mil personas en la Ciudad de México y 200 mil en los festivales futboleros de las alcaldías; 50 mil en Nuevo León, 38 mil en Jalisco y 10 mil en el espacio gastronómico Itacate.

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FGR