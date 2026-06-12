CSP presume crecimiento de actividad industrial, exportaciones y romper 3 nuevos récord turísticos

Dentro del primer cuatrimestre del año, México registró indicadores positivos para su economía al mostrar crecimiento en la actividad industrial y sus exportaciones, además de romper tres nuevos récords turísticos.

Al arranque de su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en abril se observó un crecimiento del 2.1 por ciento en la actividad industrial del país, mientras que las exportaciones también incrementaron en 709 millones de dólares.

La titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, expuso que en abril se recibieron 8.3 millones de visitantes internacionales, lo que significó 8 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado; también llegaron 3.81 millones de turistas internacionales, es decir, 1.8 por ciento más, y hubo 1.25 millones de cruceristas, igualmente con un rebase a los indicadores de 2025 en 31.5 por ciento, mientras que el gasto derramado sobre la economía mexicana llegó a 109.8 millones de dólares, 36.4 por ciento más.

La Secretaria de Turismo en la Mañanera de Sheinbaum Pardo. ı Foto: Captura de pantalla.

En contraste, el número de pasajeros nacionales e internacionales no registraron cambios sustanciales, pero aseguró que esto formó parte de una tendencia global.

Aunque Estados Unidos y Canadá se mantienen como los mercados principales para México, ya se observa un incremento desde otros países, como España, cuyo número de viajeros creció 23 por ciento; Colombia, 18 por ciento; Brasil, 14 por ciento; Francia, 13.8 por ciento; China, 3 por ciento.

Sobre el Tren Maya, comentó que en el primer cuatrimestre del año se transportaron a 39 mil 600 extranjeros.

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FGR