Actividad industrial se contrae en el primer trimestre de 2026; advierten menor crecimiento del PIB

En marzo, la actividad industrial del país cayó 1.5 por ciento en su comparación anual, la disminución fue ocasionada por una contracción de 5.3 por ciento en la construcción y 1.6 por ciento en las industrias manufactureras.

Con estas cifras, en el primer trimestre de 2026 se observó un deterioro. Analistas destacaron que el descenso podría persistir hasta junio y ocasionar un menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del año.

“Debido al deterioro de la actividad industrial en el primer trimestre, se revisa a la baja la expectativa de crecimiento para 2026 de 0.8 por ciento a 0.4 por ciento y podría seguirse revisando a la baja. Asimismo, es probable que a tasa anual la actividad industrial siga mostrando contracción al menos hasta junio”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En la comparación anual, la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final se incrementó 0.3 por ciento y la minería, 5.8 por ciento, razón por la que el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) no tuvo un descenso mayor.

Además de la caída anual de la actividad industrial , también se registró una disminución de 0.6 por ciento en la comparación con febrero pasado, en términos reales.

El descenso mensual se originó porque la construcción cayó 3.3 por ciento; industrias manufactureras, 0.2 por ciento; generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final aumentó 0.3 por ciento y minería, 1.7 por ciento.

Advierten posible contracción en el sector secundario

Siller Pagaza destacó que si en abril se observa otra caída mensual, hay una alta probabilidad de que haya una contracción en el sector secundario en el segundo trimestre del año.

“De hecho, sería necesario un fuerte rebote en mayo y junio para evitar la contracción trimestral . Lo anterior, sumado al deterioro de las actividades terciarias (comercio y servicios) abriría la puerta a una recesión. Lo que podría salvar a México de recesión es el Mundial”, puntualizó la analista.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr