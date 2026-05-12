S&P ratifica calificación crediticia de México en BBB; ‘mantiene el grado de inversión’, destaca Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que S&P Global Ratings ratificó la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de México en BBB con perspectiva negativa, manteniendo al país dentro del grado de inversión.

“Esta decisión confirma la confianza de la agencia en los fundamentos macroeconómicos e institucionales de México, así como en su capacidad para mantener acceso estable a los mercados internacionales de capital”, aseguró la SHCP.

Agregó que México mantuvo condiciones macroeconómicas sólidas al cierre del primer trimestre de 2026, aún en un entorno externo complejo. La economía, dijo, cuenta con un mercado laboral resiliente, una tasa de desempleo de 2.6% y aumentos reales en los ingresos laborales.

Asimismo, indicó que el tipo de cambio y la inflación se mantienen estables, mientras el Gobierno de México continúa implementando medidas para mitigar los incrementos de precios en algunos productos afectados por el entorno geopolítico y por fenómenos climáticos adversos.

En un comunicado, detalló que los balances al primer trimestre mostraron un desempeño mejor al previsto: el déficit presupuestario fue de 207 mil millones de pesos, 172 mil millones de pesos menor a lo programado, mientras que el balance primario registró un superávit de 98 mil millones de pesos, frente al déficit previsto para el periodo. Asimismo, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 50.4% del PIB, un nivel moderado frente a otras economías de América Latina y el costo financiero fue 47 mil millones de pesos inferior a lo programado. Estos resultados reflejan una conducción fiscal prudente y una trayectoria de deuda sostenible.

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S&P Ratifica la Calificación Crediticia de México.



S&P Global Ratings ratificó la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de México en BBB, con lo cual el país mantiene el grado de inversión.



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S&P destaca la estabilidad política del país

En su evaluación, S&P destacó la estabilidad política del país, el régimen de tipo de cambio flexible, la autonomía y credibilidad del banco central, la conducción prudente de las políticas fiscal y monetaria, así como la resiliencia de la posición externa de México. Estos elementos han permitido preservar la estabilidad macroeconómica en un entorno internacional complejo, caracterizado por elevada incertidumbre comercial, episodios de volatilidad financiera y condiciones globales aún restrictivas.

La agencia también señaló que espera que prevalezca un enfoque pragmático en las negociaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que contribuiría a mantener la estabilidad de los flujos comerciales regionales. Este reconocimiento es relevante en un contexto en el que México se mantiene como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y continúa aprovechando su integración productiva con América del Norte.

S&P reconoció además que el Gobierno de México ha mostrado una mayor apertura a la participación del sector privado como mecanismo para impulsar el crecimiento económico. En este contexto, destacó el Plan México como una estrategia orientada a fortalecer la inversión, el empleo, la autosuficiencia energética y alimentaria, y el desarrollo de sectores estratégicos mediante inversiones públicas, privadas y mixtas. En línea con esta agenda, el gobierno anunció en febrero de 2026 un Programa de Infraestructura por 5.6 billones de pesos, enfocado en elevar la capacidad productiva del país, cerrar brechas regionales y fortalecer la competitividad.

Hacienda afirmó que, si bien S&P modificó la perspectiva de estable a negativa, la agencia reconoció que México cuenta con fortalezas estructurales relevantes.

“La modificación de la perspectiva refleja la expectativa de la agencia de que el proceso de normalización fiscal podría ser más gradual de lo previsto, en un entorno de moderación del crecimiento económico. La agencia también señaló que dará seguimiento a la trayectoria de la deuda pública, al costo financiero y al posible impacto fiscal de Pemex y CFE, aunque considera que las obligaciones contingentes asociadas a ambas entidades permanecen acotadas”, indicó en un comunicado.

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JVR