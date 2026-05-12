S&P cambia perspectiva de México de estable a negativa.

La calificadora S&P revisó el martes la perspectiva de México de “estable” a “negativa”, citando el riesgo de una consolidación fiscal muy lenta, debido en gran medida al débil crecimiento económico, lo que podría provocar un aumento de la deuda pública más rápido de lo previsto y una mayor carga de intereses.

La agencia señaló que el bajo crecimiento per cápita de México sigue siendo una limitación clave para la calificación, mientras que la débil actividad económica, el gasto rígido y la frágil posición financiera de las mayores empresas del sector público del país están erosionando la flexibilidad fiscal y aumentando la deuda.

S&P señaló que se espera que el continuo apoyo fiscal a las empresas estatales de energía, la petrolera Pemex y la eléctrica Comisión Federal de Electricidad (CFE) suponga una carga adicional para las finanzas públicas.

Aunque es probable que los lazos comerciales con Estados Unidos sigan siendo sólidos, la incertidumbre sobre la renegociación del acuerdo comercial regional T-MEC debilita la confianza de los inversores, añadió la agencia.

S&P prevé que el déficit público general de México alcance el 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, citando una economía débil y los esfuerzos del Gobierno por estabilizar los precios de los combustibles renunciando a recaudar impuestos. La agencia prevé solo una consolidación fiscal gradual a medida que se recupere el crecimiento y se disipen las crisis energéticas.

S&P prevé que el déficit público general de México alcance el 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026. ı Foto: Cuartoscuro

S&P mantiene calificaciones crediticias soberanas de México

Se prevé que la deuda pública neta aumente a hasta alrededor del 54% del PIB en 2029, desde el 49% en 2025, según S&P.

La agencia mantuvo las calificaciones crediticias soberanas de México en “BBB” a largo plazo en moneda extranjera y “BBB+” a largo plazo en moneda local.

Con información de Reuters.

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JVR