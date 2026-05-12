Primeros pasos en el mercado: cómo hacer trading siendo principiante

En un contexto de cambios y nuevas medidas económicas, el trading se ha convertido en una de las puertas de entrada a los mercados para los pequeños y medianos inversores. En un momento de boom de las finanzas en línea, el trading se ha expandido por su aparente simplicidad. Pero no todo es como parece. A continuación, lo que necesitas saber.

¿Qué es el trading y cómo se utiliza?

Para empezar, el trading puede entenderse en comprar y vender activos en el sector financiero (materias primas, acciones, divisas, etc) con el fin último de obtener ganancias gracias a las variaciones de los precios a lo largo de un plazo de tiempo determinado. El mismo puede ir desde segundos a meses.

A la hora de entender todo sobre el trading, se debe entender que comprar barato y vender caro es la regla de oro. También se puede pensar en vender primero y luego comprar a un precio más barato. Cada una de esas operaciones se conoce como “trade” y el éxito se relaciona con la correcta lectura del mercado.

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La gran diferencia con la inversión tradicional es que el trading se enfoca más en operaciones de corto plazo, lo que al mismo tiempo demanda una atención y participación más constante por parte del inversor. Analizar las tendencias y seguir los precios, por ejemplo, ayudan a operar con mayor porcentaje de acierto.

¿Qué se necesita para empezar a hacer trading?

Si bien a la hora de empezar puede parecer complejo, invertir en el sector financiero mediante el trading requiere de pocos recursos y elementos iniciales. Un dispositivo que se conecte a internet, abrir una cuenta online o bróker, contar con un mínimo capital inicial y, por último pero no menos importante, conocimiento y formación previos.

Si se tiene en cuenta que hoy en día los brókeres facilitan las operaciones desde cualquier lugar y a toda hora, el acceso a los diversos mercados internacionales se ha democratizado. Y, tal y como hemos mencionado, son los pequeños y medianos inversores los que más provecho sacan de ello.

Sin embargo, un error frecuente es lanzarse a hacer trading sin ninguna base teórica previa. Al operar sin conocimientos, se deja todo en manos de la intuición y de los sentimientos, dos factores que no conviven bien con el mundo de las finanzas. Similar a navegar sin una brújula, operar sin conocimientos previos es una pésima decisión.

Los mercados más importantes dentro del trading

Teniendo en cuenta el mayor acceso a los mercados que ya hemos señalado, lo que deriva en una gran oferta de posibilidades para el inversor, se pueden señalar a algunos en particular como los más importantes:

Forex: el sector que se encarga de operar con las divisas de todo el mundo y que es, a la vez, el mercado de mayor volumen y con mayor liquidez. Acciones e Índices: el sector financiero que se encarga de la participación en empresas o en conjuntos de acciones que representan empresas. Materias primas: instrumentos como el petróleo, el oro, alimentos y más también son utilizados por el trading gracias a su revalorización cada vez más frecuente en un mundo volátil. Criptomonedas: el mercado de mayor crecimiento en los últimos años, con un nuevo enfoque digital que ha acelerado aún más al mundo financiero.

Consejos para principiantes

Además de subrayar en la formación y conocimientos previos, un inversor principiante debe considerar algunas cuestiones antes de empezar:

Correcta gestión del riesgo al diversificar y nutrirse de recursos digitales como el stop loss.

Control emocional: evitar toda clase de decisión impulsiva.

Invertir en mercados que se conocen: no dejarse llevar por tendencias, sino por aquellos instrumentos que se manejan con mayor profundidad.

En síntesis

Operar haciendo trading es posible para todos gracias a las nuevas tecnologías. Ello no significa que no sea riesgoso y delicado, como todo en el mundo financiero. Antes de comenzar, presta atención a la información que te hemos brindado y así podrás moverte con mayor seguridad.

Por Mariano Gorodisch