Gobierno firma decretos para facilitar y dar certidumbre a inversión

La Presidenta, ayer, con parte de su gabinete y empresarios en Antropología

Con la finalidad de activar la llegada de inversiones al país, el Gobierno federal presentó un paquete de decretos y acuerdos clave para facilitar la inversión y dar mayor certidumbre jurídica a las empresas, en un acto protocolario encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ante más de un centenar de empresarios aseguró que el desarrollo económico del país necesita de “confianza mutua” entre la Iniciativa Privada y el sector público.

Desde el Museo de Antropología e Historia, la mandataria federal refirió que los cambios presentados buscan reducir los trámites burocráticos que, a su vez simplificarán los procedimientos de las empresas, todo ello, en seguimiento con el Plan México lanzado en enero del año pasado y con el que se logrará tener una visión de largo plazo y, por ende, bienestar social.

El Dato: En lo que va del Gobierno encabezado por la Presidenta Sheinbaum, las acciones de prevención y combate a la corrupción han ahorrado cerca de 73 mil millones de pesos.

“Hoy anunciamos que estamos acelerando procesos, simplificando mecanismos y fortaleciendo la certeza jurídica, porque sabemos que el desarrollo económico requiere reglas claras, confianza mutua y responsabilidad compartida”, destacó la Presidenta.

TE RECOMENDAMOS: Ven posible destrabar hasta 400 mmdd IP da espaldarazo a plan para reducir tramitología

Asimismo, comentó que lo más importante es que el desarrollo tiene el propósito de garantizar empleo digno y justo, y el bienestar de las familias mexicanas.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que estas medidas responden a las demandas del sector privado y forman parte de la estrategia impulsada por la Presidenta Sheinbaum con el Plan México para acelerar el crecimiento económico, detonar proyectos productivos y generar empleo en el corto plazo.

“Son acciones inmediatas para la inversión, tienen que ver con muy diversas instancias; sistema de administración tributaria, la Secretaría de Hacienda, toda la actividad de comercio exterior, aduanas, compras nacionales. Todo lo que tiene que ver con facilitar la inversión en proyectos públicos y privados”, detalló.

En tanto, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, Altagracia Gómez Sierra, detalló que la presentación busca implementar seis acciones coordinadas entre las secretarías de Economía, Hacienda, Buen Gobierno, así como la Agencia de transformacionales Digital, Banobras y Cofepris, quienes en conjunto facilitarán la llegada de proyectos de inversión en el marco del Plan México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum (c.), junto a funcionarios y empresarios, ayer. ı Foto: Especial

“Los mecanismos hoy planteados por la Presidenta son un abrazo a la confianza mutua, una palmada en el hombro para aquellos indecisos y un empujón con cariño para quienes hasta hoy no han priorizado o han pospuesto sus proyectos estratégicos en México”, dijo.

Resaltó que el crecimiento de la economía no se dará sin inclusión, innovación, digitalización, sustentabilidad y vocaciones regionales que impulsen el consumo y fortalezcan el mercado interno, además de consolidar la confianza en el Gobierno y en los empresarios responsables.

En materia fiscal, se publicará un acuerdo para el fomento de la inversión productiva y el cumplimiento fiscal, el cual tiene como objetivo fortalecer la certeza jurídica, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar condiciones más claras para los inversionistas, incluyendo la eliminación de prácticas como la doble tributación, al observar y promover el cumplimiento de los tratados internacionales, de acuerdo con Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Tip: Banobras ha otorgado una inversión en infraestructura carretera por más de 523 mil millones de pesos en todo el país.

La secretaria de Energía (Sener), Luz Elena González, dio a conocer que se avanzará de manera firme en la transición energética del país, al pasar de la generación del 24 por ciento de energías renovables hasta, al menos, 38 por ciento. Esto manteniendo 54 por ciento de generación pública y facilitando 46 por ciento para la generación de inversión privada.

En este sentido, detalló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pondrá en operación 13 nuevas plantas de Ciclo Combinado, de las cuales siete se encuentran en construcción , cuatro ya fueron licitadas este año y dos más están por ser licitadas.

“Eso va a aportar la energía firme, que son alrededor de nueve mil 800 megawatts adicionales, además de esto la CFE va a incorporar cerca de 11 mil megawatts de energías renovables”, destacó.

En el caso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario (Cofepris), el titular, Víctor Hugo Borja Aburto, resaltó que como parte de las acciones de la simplificación, pasó de 340 a 125 trámites, se redujeron los requisitos de 14 a 17 y los tiempos promedio de resolución, de 100 a 24 días, que se verán reflejados en los trámites de este año. Esto significa “50 por ciento menos requisitos y 76 por ciento menos de tiempo de espera”.

“Para una empresa esto se refleja en menos incertidumbre, menos costos, menos tiempo detenido y más capacidad para invertir”, dijo.

Como parte de las acciones inmediatas se firmó el decreto para una ventanilla única de trámites de comercio exterior, que concentrará en un sólo punto los 142 procesos actualmente distribuidos entre distintas autoridades, con el objetivo de permitir a las empresas ingresar solicitudes, dar seguimiento y recibir resoluciones en una misma plataforma, lo que disminuirá 60 por ciento el tiempo total para la obtención de estos permisos.

Asimismo, se firmó un decreto para la autorización inmediata de proyectos de inversión, con el objetivo de asesorar y acompañar las gestiones necesarias para el desarrollo de iniciativas consideradas estratégicas, ya sea por su monto, ubicación o sector.

Esta medida busca reducir tanto los tiempos de arranque como eliminar obstáculos administrativos que retrasan la ejecución de inversiones.

Por último, la Presidenta Sheinbaum señaló, además, que se instalarán por lo menos 16 mil megawatts renovables de inversión privada o mixta con CFE, gracias a los resultados que han tenido las convocatorias gubernamentales.

Dijo que ya se dio autorización para la instalación de cinco mil megawatts de proyectos de energía renovable en manos de empresas privadas. Esto gracias a la convocatoria para atención de proyectos prioritarios que se atendió en diciembre pasado.





IP da espaldarazo a plan para reducir tramitología

› Por Berenice Luna y Rocio Rangel

El sector privado dio su respaldo total a la estrategia de certeza de inversiones que presentó el Gobierno federal como parte del Plan México ya que se dijo escuchada y, aunque no de inmediato, podría dar fluidez a inversiones por 400 mil millones de dólares, de acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza.

Al término del evento en el que se presentó esta serie de iniciativas, Medina Mora, principal representante del empresariado mexicano, reconoció que aunque es difícil determinar una cifra, existen varios anuncios de inversión que debe traducirse en inversiones reales.

El Dato: En materia de infraestructura, el sector empresarial mexicano es el que más invierte en el país, con casi 295 mil millones de pesos contra 230 mil millones que da el Gobierno.

Ejemplificó que la Inversión Extranjera Directa, de 2024 a 2025 llegó a 41 mil millones de dólares; sin embargo, la inversión privada nacional tiene un potencial de 10 veces más que la foránea, pero dependerá de que empiecen a facilitarse los proyectos.

“Esto quiere decir que si ya tuvimos 41 mil millones de dólares de inversión en 2025, estamos hablando de 400 mil millones de dólares. Hay anuncios de inversión por ese monto, pero no es que se van a resolver de un día para otro. Lo que cambia con estos anuncios hechos el día de hoy es que empiezan a facilitarse esos proyectos de inversión”, destacó.

El líder empresarial comentó que escuchar sobre la simplificación en Cofepris, o la Ventanilla Única para el comercio exterior, genera mucha confianza en el sector empresarial, “justo los trámites son los que iban deteniendo las inversiones.

5 mil MW son autorizados para producción privada

“En primera instancia, agradecidos con la Presidenta de que haya escuchado desde el sector empresarial los impedimentos que teníamos para que se dieran los proyectos de inversión. Y desde luego comprometidos en apostarle a México a que haya estos proyectos de inversión una vez que se hayan resuelto una buena parte de los trámites que estaban deteniendo estas inversiones”, sostuvo el presidente del CCE.

Por su parte, Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), destacó que si bien las medidas de simplificación de trámites e impulso a la inversión recibieron el respaldo, aún deben complementarse con acciones en materia de seguridad y certeza jurídica.

“Tenemos registro de que 40 por ciento de los empresarios socios de Coparmex tienen obstáculos en los trámites y nos lo dicen, que hay trámites lentos, muy costosos, muy largos en el tema del tiempo y poco claros”, señaló Sierra.

Enfatizó que los anuncios se deben consolidar en la práctica y complementarse con condiciones que garanticen confianza de largo plazo. Entre ellas, mencionó la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, avanzar en la reforma judicial y establecer reglas claras en procesos como el embargo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para evitar discrecionalidad que pueda afectar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

30 días, o menos, se simplifica el flujo de autorización

Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), destacó que el anuncio llega en un momento en el que se necesita dar certeza al existir varias inversiones esperando llegar al país.

En este sentido, una parte importante de las inversiones se mantenía en espera de mayor claridad regulatoria y autorizaciones pendientes, en industrias como la automotriz, farmacéutica, minera y de dispositivos médicos.

Por su parte, Sergio Contreras Pérez, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), sostuvo que la integración de trámites en materia de comercio exterior a través de una ventanilla única, permitirá agilizar procesos, reducir tiempos y facilitar las operaciones de exportación en el país.

En Ciudad de México, presidenta Sheinbaum firma decreto para incentivar inversiones ı Foto: Especial

Celebró que con dicha iniciativa, se pueda disminuir 60 por ciento el tiempo total para la obtención de permisos, ya que concentrará en un sólo punto los 132 procesos actualmente distribuidos entre distintas autoridades, lo que significará un avance para fortalecer la competitividad, al permitir hacer más claros y ágiles los procesos que antes resultaban complejos para las empresas.

Respecto a los anuncios de inversión en materia de infraestructura, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled, destacó que el anuncio de obras por más de 500 mil millones de pesos en coordinación con la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes dice mucho si se considera que la inversión en la materia asciende aproximadamente a 2.6 por ciento como proporción del PIB.

“Entonces, con este tipo de anuncios, pues se va a agilizar eh lo que se tiene proyectado para futuro”, dijo al asegurar que el tema de la tramitología “históricamente” ha sido un dolor de cabeza.

“Hoy se está anunciando que esto va a terminar va a ser de otra manera mucho más eficiente y eso nos tiene mucho más tranquilos, además de los otros anuncios que se han venido caminando”, destacó Méndez Jaled.