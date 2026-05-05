Pese a la incertidumbre, México tiene ventajas clave para atraer inversión: BBVA

La economía mexicana enfrenta un entorno de incertidumbre derivado de tensiones geopolíticas que afectan la confianza y, con ello, las decisiones que impulsan la actividad económica. No obstante, factores como la proximidad geográfica del país con Estados Unidos (EU) constituyen ventajas clave para atraer inversión y elevar su potencial de crecimiento, detalló Carlos Torres Vila, presidente del Grupo BBVA, quien destacó además el papel de la banca en este proceso.

Durante la reunión nacional de consejeros regionales de BBVA 2026, el directivo advirtió que los conflictos globales han mermado la confianza tras los cambios en las reglas del comercio, volatilidad en los precios de la energía y una reconfiguración de las cadenas de valor, lo que ha llevado a revisiones a la baja en las expectativas de crecimiento por parte de organismos internacionales.

Da inicio la jornada con la participación de Carlos Torres Vila, Presidente de @bbva, quien presenta una perspectiva global y el rol de BBVA en la economía de México. #RNCR2026 pic.twitter.com/gXNSGw8HaG — BBVA México (@BBVA_Mex) May 5, 2026

Sin embargo, destacó que la economía global ha mostrado resiliencia gracias a su capacidad de adaptación, mientras que México se mantiene bien posicionado para aprovechar este entorno, impulsado en parte por su papel de socio estratégico de EU, en un contexto donde el 80 por ciento de las exportaciones mexicanas acceden al mercado estadounidense sin aranceles, lo que refuerza su competitividad.

“México destaca de forma clara al estar bien posicionado para aprovechar este entorno. Su proximidad geográfica a integración comercial con EU, su capacidad industrial, su estabilidad macroeconómica y su talento le otorgan ventajas muy relevantes”, señaló Torres Vila.

En este escenario, indicó que el país tiene una posición privilegiada y potencial para capitalizar tendencias como el nearshoring y la reorganización de las cadenas globales de valor, aunque advirtió que el potencial debe ir acompañado de mayores niveles de inversión en infraestructura, innovación y tecnología.

“El potencial por sí solo no basta. Para que este potencial se materialice hace falta inversión en infraestructuras, innovación, tecnología. La inversión requiere financiación, y ahí la banca juega un papel fundamental”, afirmó al destacar que BBVA canaliza el ahorro hacia proyectos productivos que impulsan el crecimiento económico, el empleo y las oportunidades.

En este contexto, el grupo financiero reportó que en 2025 alcanzó resultados récord, con un beneficio atribuido de 10 mil 511 millones de euros, un incremento de 4.5 por ciento respecto al año anterior, así como una rentabilidad de 19 por ciento.

Estos resultados estuvieron impulsados en gran medida por su operación en México, su “principal motor de crecimiento”, lo que le ha permitido mantener una expansión diversificada al combinar mercados maduros y emergentes.

“Gracias a ello podemos generar más capital, invertir en crecimiento, remunerar a nuestros accionistas y seguir ampliando nuestro impacto positivo”, explicó el presidente.

En línea con ello, BBVA fortaleció su capacidad de financiamiento al incorporar 11.5 millones de nuevos clientes, lo que amplía su alcance en la canalización de recursos hacia la economía real. Esto se reflejó en el apoyo a 73 mil empresas en sus procesos de inversión, así como en la movilización de 134 mil millones de euros hacia iniciativas sostenibles y sociales, consolidando su papel como un actor clave en el impulso al desarrollo económico

Asimismo, el directivo destacó la apuesta del grupo por liderar la banca en la era de la inteligencia artificial, mediante la adopción de herramientas que ya generan eficiencias relevantes, como la reducción de hasta 50 por ciento en tiempos de programación, 30 por ciento en la resolución de reclamaciones y ahorros de entre dos y tres horas semanales por empleado.

Por ello, subrayó que la relación entre financiamiento e inversión es determinante para el desarrollo económico: a mayor inversión, mayor crecimiento; y a mayor crecimiento, más empleo y oportunidades. De ahí que el fortalecimiento del sistema financiero, junto con la confianza para invertir, será clave para que México no solo mantenga su potencial, sino logre traducirlo en un crecimiento sostenido e incluyente en los próximos años.

“México tiene las condiciones para atraer inversión, fortalecer su tejido productivo, integrarse aún más en las cadenas globales de valor y elevar su potencial de crecimiento. BBVA tiene la escala, la tecnología, el talento y compromiso para contribuir a que ese potencial se haga realidad”, concluyó Torres Vila.

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MSL