Revisión inédita

Es de destacar, nos hacen ver, la revisión sin precedentes del proceso de admisión de la UNAM que inició este lunes bajo las órdenes del rector Leonardo Lomelí Vanegas. Muchos señalan que es la decisión más acertada para el tamaño del problema, derivado de las trampas a las que algunos aspirantes habrían recurrido para colarse en la matrícula de la máxima casa de estudios. La ruta que activó Lomelí, nos indican, tiene punto de partida, pero el final es incierto, ya que el rector dio al comité técnico de expertos que se encargará de evaluar la situación toda la libertad para llegar al fondo del asunto, con lo que todas las alternativas para que las irregularidades sean atendidas están abiertas, incluidas las que los propios estudiantes, aspirantes y padres de familia han exigido en un pliego petitorio entregado ayer: volver a la versión completamente presencial del examen de admisión o repetir por completo la última prueba, por lo que hay que estar muy atentos a las conclusiones a las que se puedan llegar. Atentos.