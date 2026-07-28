Otra puntada de Rocío

“Ustedes son profesionales en la investigación, ¡investiguen, investigueeeen!”. Ésta fue la manera en la que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, pidió a periodistas que averiguaran qué alcaldes o alcaldesas podrían estar bajo indagatorias relacionadas con desaparición forzada u otros crímenes. Nos explican que el mandamiento lanzado por la morenista ocurrió después de que la prensa le pidió ampliar el comentario que ella misma hizo sobre que “hay más” ediles señalados. —¿Hay más?—, le preguntaron a Nahle. Acto seguido la mandataria local elevó su declaración a la categoría de acertijo, bajo el argumento de que ya no podía revelar más información, porque estaría incidiendo en investigaciones en curso. Nos dicen que hubiera bastado con que la gobernadora le echara la bolita a la Fiscalía General del Estado; sin embargo, tuvo que ir más allá con una respuesta que muchos comunicadores en esa entidad vieron como una burla de pésimo gusto: mandarlos a investigar precisamente en Veracruz, uno de los estados que hoy por hoy encabeza la lista de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Caray.