La boleta extra

Y fue el consejero electoral Uuc-kib Espadas quien ayer anunció que propondrá ante el árbitro encargado de organizar las elecciones, emitir una boleta adicional para elegir a los pluris de la Cámara de Diputados en los comicios del próximo año. Según el consejero, el gasto extra que esto implicaría —unos 250 millones de pesos por lo menos—, se justifica en el hecho de que las y los mexicanos elegimos, sin saberlo, a legisladores de representación proporcional. Esto porque, de acuerdo con la regla, los votos para diputados de elección popular también cuentan para los plurinominales. Esta norma, a juicio de Espadas, incurre en una práctica clandestina y antidemocrática. Nos comentan que aunque la propuesta del consejero parece bien intencionada, puede que haya otros temas que el Consejo General del INE tenga que considerar antes entre sus prioridades —y ya en calidad de urgencia—, como crear los lineamientos que no existen para regular los actos anticipados de campaña, que transcurren sin que nadie haga nada entre los partidos políticos. ¡A tomar nota!