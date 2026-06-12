Investigan una pista que apunta a que los restos de Nancy Guthrie estarían en Nogales, Sonora

Madres buscadoras de México investigan si los restos de la estadounidense desaparecida, Nancy Guthrie, se encuentran en Nogales, Sonora, después de haber recibido una misteriosa pista.

Cumplidos más de 100 días desde la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de TV, Savannah Guthrie, el colectivo Buscando Corazones, con presencia en el norte de México, dijo a un medio estadounidense que había recibido una pista anónima sobre el posible paradero de Guthrie.

🚨 JUST IN: The Nancy Guthrie case remains unsolved, but another arrest has put the spotlight back on the YouTubers surrounding it.



Alexander Zabel, who runs the “Criminal Network” channel, was just arrested again near Guthrie’s home after authorities previously charged him with… pic.twitter.com/GVefCdqzcJ — CodeThreeNews (@CodeThreeNews) June 12, 2026

Así lo informó Ramona Guadalupe Ayala Ortiz, líder del colectivo, en entrevista con 12News, donde narró que, en mayo, recibió una pista anónima sobre el paradero de Guthrie.

De acuerdo con lo que expuso al diario, la persona le dijo a la líder buscadora que los restos de la mujer se encontraban en un área conocida como Mariposa, cerca de la frontera México - Arizona.

🚨 Anonymous tip claims Nancy Guthrie’s grave has been found in Mexico, sparking a massive search. ⚖️



A group dedicated to locating missing people in Mexico searched for Guthrie, who was kidnapped from her Tucson home more than 70 miles north of the border city Nogales. The… pic.twitter.com/spgzM5eUnY — Tom Moore (@junogsp7) June 11, 2026

“Solo me dijeron que buscara cerca de los arroyos, debajo de un árbol de terciopelo. Eso es todo. Así que nosotros, como buscadores, hemos aprendido las técnicas para encontrar una fosa clandestina”, dijo la líder buscadora a 12News.

Ramona Guadalupe Ayala contó al medio que, cuando recibió la pista, ni ella ni nadie de su colectivo sabían quién era Nancy Guthrie, pero que decidieron emprender la búsqueda de todas formas.

FGJES descarta información sobre presencia en Sonora de ciudadana estadounidense desparecida en los EUA



Hermosillo, Sonora, 11 de junio de 2026.- En relación con las recientes manifestaciones realizadas por un colectivo de madres buscadoras en Nogales, la Fiscalía General de… pic.twitter.com/TFgf5eVZfD — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) June 12, 2026

Así, han llevado a cabo varias jornadas de búsqueda en la región, acompañadas de autoridades mexicanas. No obstante, hasta el último reporte de 12News, el 11 de junio, las buscadoras no habían dado con los restos de Nancy Guthrie.

La líder buscadora dijo al medio que ella y sus compañeras llevarán a cabo otra jornada de localización el 16 de junio: “Tenemos esperanza en que la encontraremos”, dijo a 12News.

Condado de Pima espera información “fidedigna”

Por otro lado, Ramona Guadalupe reconoció que la Policía de Nogales a veces acompaña estas labores de búsqueda, si bien aseguró que ésta no se involucra activamente en la localización de Guthrie.

A propósito, la oficina del sheriff del condado de Pima, Arizona, informó que está al tanto de la pista entregada al grupo de buscadoras mexicano, pero que no se ha recibido ningún contacto por parte de autoridades de nuestro país, y que se está en espera de información “fidedigna”.

Statement regarding information circulating online related to the Nancy Guthrie investigation. pic.twitter.com/qfXtZLP0RV — Pima County Sheriff's Department (@PimaSheriff) June 11, 2026

“Tenemos conocimiento de las informaciones relativas a una denuncia anónima relacionada con la investigación sobre Nancy Guthrie que se habría facilitado a un grupo en México. Por el momento, las autoridades mexicanas no se han puesto en contacto con nosotros”, escribió el condado.

“Esta investigación sigue abierta y en curso, y continuaremos investigando cualquier información fidedigna”, abundó.

Con información de 12News.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am