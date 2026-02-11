¿Quién es Nancy Guthrie? Esta es la historia completa de su desaparición

Nancy Gythiere fue reportada como persona desaparecida el pasado 1 de febrero, y este 10 de febrero se hizo público un video de una cámara de seguridad en los que aparece un hombre encapuchado.

Este martes el director del GBI, Kashyap Patel publicó una serie de imágenes y videos extraídos de la cámara que se encuentra en el timbre de la casa de Nancy Gythere, y apuntó que estas imágenes fueron tomadas la mañana en la que esta desapareció.

De acuerdo con “Kash” Patel, durante estos días el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de pima han trabajado junto con personas del sector privado para poder continuar con la búsqueda de Nancy, así como obtener cualquier imagen que les pueda servir para localizarla.

Additional recovered footage, from the same camera - at the same timeline the morning of Nancy Guthrie’s disappearance. This footage is just before the original video shared, with the individual approaching Nancy Guthrie’s front door.



1-800-CALL-FBI or https://t.co/h2BxNqSxkh pic.twitter.com/IgMHXWkL5X — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

¿Quién es Nancy Guthrie?

Nancy Guthrie es la madre de una presentadora de televisión del programa NBC News TODAY, Savannah Guthrie. La mujer de 84 años de edad fue reportada como desaparecida el 1 de febrero del 2026.

De acuerdo con la información que se conoce, las pruebas que han sido recuperadas hasta el momento indican que Nancy Guthrie podría haber sido secuestrada cuando se encontraba en su hogar, que está ubicado en Catalina Foothills, Arizona, Estados Unidos.

Hombre encapuchado que aparece en los videos del timbre de Nancy Gythere ı Foto: x: @FBIDirectorKash

En el lugar de los hechos se encontraron manchas de sangre que pertenecían a Nancy Guthrie, así como notas de rescate que fueron enviadas vía correo electrónico, en las que se exigía un pago en criptomonedas con plazos de pago establecidos para el 5 y el 9 de febrero.

La mujer de 84 años de edad que nació en Fort Wright, Kentucky, fue vista por última vez a las afueras de Tucson, Arizona, durante la noche del 31 de enero del 2026, cuando su yerno, Tommaso Cioni, dejó a Nancy Guthrie alrededor de las 21:50 horas en su casa.

Ficha de búsqueda de Nancy Guthrie ı Foto: Redes Sociales

La desaparición de Nancy Guthrie fue reportada al FBI el 1 de febrero, luego de que un miembro de la iglesia se comunicara con su familia para informar que Nancy no se había presentado.

Savannah y Nancy Guthrie ı Foto: Especial

Conforme a lo informado por las autoridades del Condado de Pima, la cámara que se encuentra en el timbre de la casa de Nancy habría sido desconectada alrededor de las 01:47 horas del 1 de febrero, y este registró movimiento de nueva cuenta a las 02:12 horas.

Ficha de búsqueda de Nancy Guthrie ı Foto: Redes Sociales

En un video publicado en redes sociales, aparecen Savannah, Annie y Cameron que son los hijos de Nancy; y estos piden saber si su madre continúa con vida, y le envían un mensaje informando que todo el mundo está pendiente de ella, y que no descansarán hasta estar con ella de nueva cuenta.

Ficha de recomensa por información de Nancy Guthrie ı Foto: Redes Sociales

