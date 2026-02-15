Caso Nancy Guthrie: FBI somete a pruebas de ADN guante presuntamente visto en video de seguridad

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie dio un giro importante luego de que autoridades federales confirmaran que el Buró Federal de Investigaciones analiza el ADN de un guante hallado cerca de su domicilio, el cual parece coincidir con el que llevaba un hombre encapuchado captado por una cámara de timbre.

Los investigadores consideran que esta prenda podría convertirse en una pieza clave para identificar al posible responsable. De acuerdo con las autoridades, la muestra genética recuperada está siendo sometida a estudios forenses, cuyo tiempo de respuesta dependerá de la calidad del ADN encontrado, ya sea completo o de contacto.

Por la gravedad del caso, el FBI indicó que el proceso podría acelerarse, con resultados preliminares en un plazo estimado de entre 24 y 48 horas, algo poco común en análisis de este tipo.

Investigators have recovered DNA from a glove found near the Arizona home of Nancy Guthrie, mother of Savannah Guthrie. The FBI says it may match the glove worn by a masked man seen on camera before her disappearance. Authorities are continuing their investigation.#NancyGuthrie — 𝚝🅷ₑ@ अभिषेक 🗿🖤 (@imabhi0005) February 16, 2026

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez el 31 de enero en su casa ubicada en Catalina Foothills, en las afueras de Tucson. Al no presentarse a la iglesia al día siguiente, fue reportada como desaparecida el 1 de febrero.

Las autoridades confirmaron que la sangre encontrada en el porche de la vivienda pertenece a Guthrie, reforzando la hipótesis de que fue llevada contra su voluntad. Además, una cámara del timbre fue desconectada durante la madrugada, y días después se difundió un video donde aparece un sujeto encapuchado merodeando la zona.

La policía subrayó que Guthrie requiere medicación diaria debido a problemas cardíacos, presión arterial alta y el uso de un marcapasos, lo que aumenta la urgencia de su localización.

Nancy es madre de la presentadora Savannah Guthrie, conductora del programa NBC News TODAY, lo que ha generado atención nacional sobre el caso.

Detectives continúan ampliando la búsqueda y siguiendo nuevas pistas, mientras el análisis del guante podría marcar el avance más significativo hasta ahora en esta investigación.

Ficha de recomensa por información de Nancy Guthrie ı Foto: Redes Sociales

LMCT