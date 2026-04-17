Sonora puntea en aumento de desapariciones y Veracruz, en fosas clandestinas

CIFRAS, AL ALZA ı Foto: Especial

“Caminamos sobre un cementerio, pisando a nuestros hijos sin saberlo”. La frase, retomada por el informe Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre, resume el impacto humano de una crisis que se ha instalado en territorios concretos. Sonora y Veracruz encabezan ese mapa, con cifras que colocan a ambas entidades como epicentros nacionales de personas desaparecidas y hallazgo de fosas clandestinas, de acuerdo con el análisis de Causa en Común.

En Sonora, gobernada por Alfonso Durazo, los registros oficiales pasaron de 240 personas desaparecidas en 2023 a 721 en 2024, un incremento superior a 200 puntos porcentuales. El informe ubicó a la entidad como la de mayor aceleración en el país, con un salto que triplicó los casos en doce meses.

El Dato: El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) es la única fuente oficial para aproximarse a la medición estadística de las ausencias.

A esa escalada se sumó la dimensión territorial. En Sonora se han documentado 298 fosas clandestinas y la exhumación de 578 cuerpos, dos de las cifras más altas a nivel nacional. La organización advirtió que “el hallazgo de fosas clandestinas se ha convertido en un hecho recurrente en los últimos años”, una tendencia que en estados como Sonora se expresa con registros constantes.

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La entidad fronteriza también tiene uno de los porcentajes más altos de desapariciones por población, con una tasa de 80 casos por cada 100 mil habitantes, la tercera más alta del país sólo por detrás de Zacatecas y Tamaulipas.

En Veracruz, gobernada por Rocío Nahle, la dimensión del problema se explica por la acumulación histórica. El informe ubicó a la entidad como la que concentra el mayor número de fosas clandestinas del país, con 668 registros. Esta cifra representa 12 por ciento del total nacional, es decir, que una de cada 10 excavaciones ilegales documentadas en México desde 2006 se encuentran en este estado.

35 por ciento de los casos tiene datos de identificación

La cifra convierte a esta entidad en un punto clave dentro del mapa de búsqueda, no sólo por las fosas, sino por lo que esconden. El documento precisó que en este territorio han sido exhumados 226 cuerpos durante el periodo analizado, lo que corresponde al 4.8 por ciento del total nacional.

Querétaro también aparece como un foco de crecimiento reciente en esta crisis. El informe documentó un aumento de 117 puntos porcentuales en desapariciones entre 2023 y 2024, el cuarto incremento más alto del país. La entidad, que durante años se mantuvo al margen de los principales indicadores, mostró ahora una tendencia ascendente que la coloca dentro del mapa de alerta.

La expansión también se observa en términos poblacionales. Querétaro registró una tasa de 14 desapariciones por cada 100 mil habitantes, lo que confirma que esta crisis no sólo se concentra en zonas específicas, sino que se desplaza hacia regiones con dinámicas distintas.

En Puebla, el crecimiento reciente se refleja tanto en los incrementos porcentuales como en el volumen de casos acumulados. El informe de Causa en Común ubicó a la entidad entre las que registraron un aumento del 102 por ciento en desapariciones entre 2023 y 2024, el quinto más alto del país. Esa variación coincidió con una tendencia que, según registros oficiales, no muestra una disminución sostenida, sino fluctuaciones con picos cada vez más altos.

A nivel operativo, las cifras recientes confirmaron la presión sobre las autoridades. En 2024, Puebla superó los mil 900 casos de desaparición en investigaciones abiertas, el registro más alto del último lustro, mientras que en 2025 se mantuvo por encima de mil 700 expedientes, con 214 personas aún no localizadas al cierre del año.

Además, la Ciudad de México también mostró incrementos significativos en zonas de alta concentración poblacional. Alcaldías como Iztapalapa pasaron de 75 casos en 2023 a 318 el año siguiente, mientras que en la Cuauhtémoc subió de 65 a 230 desapariciones en el mismo periodo. El informe vinculó estos incrementos con factores como la densidad urbana y la alta movilidad, condiciones que amplifican la exposición al riesgo en entornos metropolitanos.

A escala nacional, la crisis alcanzó niveles sin precedentes México cerró 2024 con 13 mil 449 personas desaparecidas, el registro anual más alto en una década, y que representa un aumento de 30 puntos porcentuales respecto al año anterior. El informe ubicó el crecimiento acelerado de esta crisis en los últimos 18 años, con nueve de cada 10 casos totales concentrados en este periodo.

El comportamiento anual mostró una trayectoria definida entre sexenios. El documento distinguió tres etapas de la crisis: un ciclo de incrementos desde 2006 hasta 2011; una fase de estabilidad hasta 2015; y un periodo posterior caracterizado por aumentos constantes que rompen máximos históricos hasta 2024.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el fenómeno alcanzó su mayor registro. El informe contabilizó 53 mil 261 desapariciones, equivalentes a 25 casos diarios, lo que representa 64 por ciento más que el sexenio anterior y 215 puntos porcentuales por encima del de Felipe Calderón. Causa en Común subrayó que el gobierno del exmandatario concentró cuatro de cada 10 casos reportados en las últimas tres administraciones.

El crecimiento sostenido de esta crisis también impactó en el perfil de las víctimas. El informe documentó que, entre 2006 y 2024, desaparecieron 23 mil 626 mujeres y 14 mil 316 menores de edad, dos grupos que concentraron una parte creciente de la crisis en los últimos años.

Las cifras oficiales mostraron que, en 2024, las desapariciones de mujeres aumentaron 54 por ciento, mientras que las de menores crecieron 76 puntos porcentuales frente al año anterior. El documento advirtió que el perfil de estas víctimas “es diverso, en consonancia con una multiplicidad de violencias”, lo que amplía el alcance del fenómeno más allá de un sólo patrón delictivo.

La organización vinculó el crecimiento de esta crisis con factores estructurales. Señaló que la desaparición de personas “ha adquirido una magnitud descomunal” asociada a la expansión del crimen y la describe como “una práctica de terror generalizada entre las organizaciones criminales”.

El reporte concluyó que “la desaparición de personas en México mantiene una trayectoria ascendente que se profundiza con el paso del tiempo, sin señales de contención en el corto plazo”.

Crece casi 7 veces la desaparición de adolescentes y de jóvenes en Nayarit

› Por Alan Gallegos

Los casos de desaparición de hombres jóvenes de entre 15 y 19 años en Nayarit tuvieron un aumento de casi siete veces con Miguel Ángel Navarro Quintero, ya que en el primer año de su gobierno estatal se reportaron cinco y en el 2025 el número se disparó a 33.

Para los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas la situación es clara. Consultados por La Razón, atribuyeron este incremento a que los menores hombres son reclutados por los grupos del crimen organizado, y concretamente el Cártel de Sinaloa, luego de las bajas que genera la disputa que sostienen dos facciones de ese grupo delictivo desde el año antepasado.

El Dato: PARA EL CENTRO Red Transformando Vidas hay relación entre adicciones y personas desaparecidas, pues un porcentaje de ellas tiene antecedentes de consumo de drogas.

Rosa María Jara Montes, lideresa del colectivo Por Nuestros Corazones, expuso que, en la zona norte del estado de Nayarit, en los límites territoriales con Sinaloa, es donde se están reportando más casos de hombres jóvenes desaparecidos, quienes son obligados a unirse a las filas de la delincuencia organizada.

“Creemos que las desapariciones son por la disputa de la plaza entre el crimen organizado que hay ahorita al norte del estado y pues toman a muchos jóvenes, principalmente hombres, aunque el número de mujeres desaparecidas también se ha incrementado muchísimo; sigue siendo, en la mayoría, digamos en 80 por ciento de hombres que van desde los 15 años hasta los 25”, detalló.

53 mujeres jóvenes no localizadas en el gobierno de Navarro

LOS MAYORES, TAMBIÉN. Sin embargo, detalles estadísticos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) refieren que el aumento de estos casos de jóvenes de entre 15 y 19 años no es el único, pues también los del rango entre 25 y 29 tuvieron un incremento de casi cinco veces, ya que fueron reportados 8 en 2021 y 39 en 2025.

De igual manera, la lideresa del colectivo Guerreras en Búsqueda de Nuestros Tesoros, Virginia Garay Cazares, dijo que la cifra real de desaparecidos es todavía mayor y no coincide con los números del registro oficial, debido a que muchas familias no denuncian por miedo.

“No denuncian por miedo y amenazas, porque han tenido que desplazarse de sus hogares. La situación es grave en el estado de Nayarit”, afirmó.

La activista apuntó que en el municipio de Huajicori hay un incremento “muy alto” en las desapariciones, pero todas no han sido denunciadas por miedo, luego de ser amenazadas.

INTEGRANTES del colectivo Por Nuestros Corazones en búsqueda, el 13 de abril. ı Foto: Especial

FOCO ROJO. El municipio de Huajicori colinda directamente al noroeste con el estado de Sinaloa. Al ser un municipio fronterizo en la Sierra Madre Occidental, se ubica solamente a 15 kilómetros del estado sinaloense.

El 13 de mayo de 2025, el Palacio Municipal de Huajicori fue blanco de un ataque armado que, de acuerdo con el reporte de las autoridades locales, estuvo vinculado a la creciente disputa entre Los Chapitos y la facción de Los Mayitos, liderada por Ismael El Mayito Flaco Zambada, hijo de Ismael El Mayo Zambada.

Este incidente se enmarca en una serie de hechos violentos que han sacudido la región. Cuatro días antes, en el mismo municipio, se encontraron los cuerpos de dos hombres, junto a los que fue dejado un narcomensaje escrito.

De acuerdo con el RNPDNO, en el municipio de Huajicori los casos de personas desaparecidas de todas las edades tuvieron un incremento también de siete veces, ya que los casos pasaron de 2 a 14 en el periodo 2021-2025.

AL ALZA. A nivel general, los casos de personas desaparecidas en Nayarit aumentaron 196 por ciento al comparar el primer y el penúltimo año del gobierno del morenista Miguel Ángel Navarro Quintero.

Durante todo 2021 —año en que tomó protesta el mandatario—, en Nayarit se reportaron 108 personas desaparecidas, mientras que en 2025 la cifra subió a 320.

Los casos de hombres desaparecidos tuvieron un incremento de 218 por ciento al comparar 2021 con 2025, ya que pasaron de 79 a 252, mientras que en las mujeres el fenómeno aumentó 134 por ciento, al pasar de 29 a 68 expedientes.

Durante 2025, el municipio con más casos de desaparecidos fue Tepic, al registrar 125, mientras que en 2021 se reportaron 31, lo que representa un crecimiento de 303 por ciento.

Los otros cuatro municipios con más casos de desaparecidos durante 2025 fueron: Bahía de Banderas (50), Xalisco (28), Acaponeta (21) y Tecuala (18).

En 2021, los municipios con mayores casos, además de Tepic, fueron: Bahía de Banderas (19), Compostela (15), Santiago Ixcuintla (9) y Tecuala (5).

INFILTRADOS. Los colectivos mencionaron que en la desaparición de personas también están involucrados policías estatales, quienes siguen en el puesto desde que estaba el exfiscal detenido Édgar Veytia.

“En Nayarit tenemos sufriendo eso desde hace ya unos años, desde que estaba el fiscal Édgar Veytia, pero todavía existen personas policías que trabajaban con él; están en diversos cargos y continúan laborando. Nosotros seguimos sufriendo con el tema de los desaparecidos”, dijo Virginia Garay Cazares.

Rosa María Jara Montes, del colectivo Por Nuestros Corazones, indicó que en su colectivo hay cinco casos en los que están involucrados los elementos estatales en casos de desapariciones.

“Está el caso de Compostela, donde los policías detienen a un joven y lo desaparecen; ya nunca más se supo de él hasta la fecha”, aseguró.

Añadió que este fenómeno no es nuevo, pues recordó que su hijo fue desaparecido por un comandante en el año 2017 y desde entonces no se sabe de él.

“Ese día que desaparece mi hijo, desaparecen 20 jóvenes y todos fueron perpetrados por las mismas autoridades de la fiscalía del estado. Recientemente hay un caso de 2025, que es hacia el norte del estado, donde ahorita están de una manera desorbitada las desapariciones, que es Huajicori, Tecuala y Acaponeta, en el límite con Sinaloa”, recalcó.

FLAGELO INCONTENIBLE ı Foto: Especial