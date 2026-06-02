Segob, SEP e ISSSTE plantean dos mesas de trabajo con la CNTE; continuará diálogo este 3 de junio

Tras las nuevas protestas y bloqueos que se registraron este 2 junio por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que continuarán las mesas de trabajo con ellos este miércoles 3 de junio.

“El dialogo iniciado hoy continuará el día mañana a las 10 de la mañana en el mismo lugar.. hay dos mesas técnicas propuestas para trabajar”, dijo la funcionaria.

En un mensaje conjunto de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob; Mario Delgado, secretario de Educación y Martí Bares, director del ISSSTE, la secretaria informó que el gobierno de México, por instrucción de Claudia Sheinbaum, mantiene abierta la vía del diálogo permanente, respetuoso y constructivo con los maestros de la CNTE.

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Tenemos el compromiso con la #CNTE de continuar mañana miércoles con la mesa de trabajo iniciada hoy. La concertación es la vía correcta para la solución de conflictos. Condenamos la violencia y el vandalismo. 🇲🇽 @rosaicela_ @mario_delgado @martibatres @SEP_mx @ISSSTE_mx… pic.twitter.com/9EJAZwzqnH — Gobernación (@SEGOB_mx) June 3, 2026

Rosa Icela Rodríguez mencionó que los tres funcionarios han expresado su voluntad para continuar en las mesas de trabajo y en la revisión de los temas que preocupan al magisterio.

“Reiteramos el llamado a mantener abiertos los canales de comunicación para evitar el cierre de planteles que afecte la educación de niños, niñas y adolescentes de México con la culminación del ciclo escolar y la obstrucción del libre tránsito de la ciudadanía por los bloqueos”, afirmó la secretaria de Gobernación.

Durante la grabación, el titular de la SEP indicó que hay disposición de la Presidenta Claudia Sheinbaum para cumplir con el compromiso de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), el órgano encargado de regular los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente y directivo, una de las principales demandas de la CNTE.

“El domingo pasado, en su mensaje al pueblo de México, (la Presidenta) volvió a reiterarlo. Invitamos nuevamente a los maestros, a las maestras, a establecer esa mesa técnica para que de manera conjunta podamos establecer una iniciativa y garanticemos que en esta reforma los derechos de los trabajadores de la educación estén garantizados y haya absoluta transparencia”, dijo Mario Delgado.

En su oportunidad, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, agregó que también existe la voluntad de las autoridades federales para mejorar el servicio del ISSSTE.

“Hemos manifestado con toda claridad nuestra disposición y voluntad para seguir transformando al ISSSTE, para que dé un mejor servicio, cada vez de mayor calidad para las y los maestros. Y asimismo hemos expresado nuestra disposición para estudiar, discutir y acordar los lineamientos necesarios para avanzar gradualmente en el fortalecimiento de políticas solidarias y públicas en las diversas áreas de nuestras prestaciones”, comentó.

Sobre las movilizaciones de la CNTE que se han realizado en los últimos dos días la funcionaria indicó que “respetamos plenamente la manifestación pacífica, pero también el libre tránsito de la población que está viendo afectados sus derechos”.

Roca Icela Rodríguez explicó detalladamente por qué no se podían manifestar en el Zócalo de la Ciudad de México los integrantes de la CNTE.

“Por razones de protección civil y debido a las maniobras que realizan grúas para el manejo de estructuras y trabes de gran peso no se podía ocupar el Zócalo para una concentración, lo que fue debidamente informado a los a los maestros. Por esa razón, para evitar poner en riesgo a las personas, se colocaron vallas. Apelamos a los liderazgos responsables”, explicó la titular de Gobernación.

Reiteran rechazo a violencia en marchas

Con respecto a los hechos violentos que se han presentado durante las marchas de este lunes 1 y martes 2 de junio, Rodríguez afirmó que condenan cualquier acto de violencia y vandalismo, el uso de cohetones, marros y otros artefactos que ponen en peligro a los ciudadanos.

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