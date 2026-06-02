CNTE derriba y vandaliza estatuas mundialistas sobre Paseo de la Reforma | VIDEO

Integrantes de la CNTE derriban esculturas monumentales del Mundial sobre Paseo de la Reforma.

Manifestantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que este martes volvieron a bloquear calles y vialidades en la Ciudad de México, derribaron y vandalizaron esculturas alusivas al Mundial 2026 que estaban instaladas sobre Paseo de la Reforma.

Este martes, poco después del mediodía, en medio de los bloqueos de la CNTE en la zona Centro de la Ciudad de México, se reportó que los manifestantes derribaron y vandalizaron al menos tres de las esculturas que formaban parte de la exposición “Gigantes del fútbol”.

Balón vandalizado por la CETEG, en Reforma. ı Foto: CETEG

En fotografías difundidas en medios digitales, se aprecia a estas esculturas tumbadas en el piso, con daños y grafitis con leyendas como: “LA CNTE VIVE” o “CETEG”, esta última en referencia a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero.

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Además, de acuerdo con reportes, prendieron fuego a algunas de estas esculturas y quemaron uniformes deportivos, en un acto simbólico de protesta contra el Mundial 2026, que empieza en nueve días y contra el cual han manifestado oposición.

En seguimiento al incendio registrado en calle Av Paseo de la Reforma, colonia Cuauhtémoc, en @AlcCuauhtemocMx, informamos que en vía pública frente al Ángel de la Independencia quemaron ropa de uso y una figura de un balón; procedimos a extinguir el fuego. Sin lesionados.… pic.twitter.com/pAQHyuVBpX — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 2, 2026

En videos difundidos en redes sociales, la CETEG compartió el momento en que sus integrantes llevaron a cabo estos actos vandálicos, y escribieron la leyenda: “¡Si no hay solución, no rueda su balón!”.

Con lo anterior, reiteran el amago que han hecho reiteradamente de boicotear la Copa Mundial de Fútbol 2026, de la cual México será sede de tres partidos, entre ellos la inauguración, en el Estadio Banorte, al sur de la Ciudad de México.

CNTE bloquea principales avenidas en CDMX y CETEG causa destrozos en Guerrero

El derribo de las esculturas monumentales en Paseo de la Reforma ocurre el mismo día en que integrantes de la CNTE realizan, por segundo día, una jornada de protesta en la Ciudad de México.

🚨 #ÚLTIMAHORA | CNTE bloquea, otra vez, vialidades de CDMX; afecta Reforma, Insurgentes...



Este martes se reportan bloqueos en distintas vialidades de la Ciudad de México por movilizaciones de la CNTE, con afectaciones en zonas como Paseo de la Reforma e Insurgentes.… pic.twitter.com/wP7JFFMFTq — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 2, 2026

Bloquearon avenidas como Paseo de la Reforma, Circuito Interior, Insurgentes, avenida Juárez y otras.

“Estas medidas son para presionar al gobierno, ya que en estos momentos se está llevando a cabo la mesa de negociación entre gobernación y la CNUN dicha reunión se está realizando en las oficinas de la SEGOB.”, escribió la CETEG en una publicación en redes sociales.

Lo anterior pese a que este martes se llevó a cabo una mesa de diálogo entre la CNTE y las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (Segob).

#EnPortada 📰 | La movilización de la CNTE en CDMX escaló en el Centro Histórico: hubo enfrentamientos con policías, uso de vallas, extintores y petardos, y varios heridos durante el intento de avanzar hacia el Zócalo.



La protesta, que inició de forma pacífica, terminó en… pic.twitter.com/7I72t9aYyu — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 2, 2026

Mientras que, en Guerrero, integrantes de la CETEG, quienes se dijeron inconformes por la “represión” de la manifestación en la capital el lunes, vandalizaron el Congreso de Guerrero, en Chilpancingo, donde destrozaron carros estacionados.

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