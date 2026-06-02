IMPI va contra piratería streaming en el Mundial

A NUEVE DÍAS de que inicie el Mundial de Futbol 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) señaló que se han realizado operativos en la Ciudad de México y Guadalajara para evitar la comercialización de mercancía apócrifa o pirata; además, se trabaja de forma conjunta con empresas proveedoras de Internet para que las transmisiones ilegales en línea sean eliminadas.

“Se ha venido trabajando, se han hecho operativos en la Ciudad de México y Guadalajara. En el tema de streaming, para evitar que haya transmisiones ilegales se trabaja con quien provee los servicios de Internet para trabajar en ese sentido y otras (acciones) más, pero sin duda será fundamental mostrar el compromiso del Gobierno mexicano con la propiedad industrial en este momento tan importante”, indicó Vidal Llerenas Morales, durante su presentación como nuevo titular del IMPI.

El Tip: Actualmente, el IMPI cuenta con 197 examinadores, a los que se suman 500 nuevas plazas de censores.

El funcionario señaló que se le dará continuidad a las acciones que realizó su predecesor Santiago Nieto Castillo; es decir, se redoblarán esfuerzos para que haya más operativos por parte del IMPI y también de otras instituciones gubernamentales relacionadas.

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“Creo que podemos redoblar operativos, ver cómo podemos seguir en este esfuerzo que se ha hecho por parte del IMPI, también de otras instituciones del Gobierno de la República, seguir trabajando en el tema del streaming que lo han manifestado como un riesgo importante de que no se utilice los canales necesarios”, acotó.

Asimismo, sostuvo que se debe sensibilizar a la población para que disfrute del Mundial sin recurrir al streaming ilegal. Al asegurar que esto generará un impacto económico positivo en el país, Vidal Llerenas Morales puntualizó que “tenemos que trabajar contra la piratería”.