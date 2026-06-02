Uh hombre sostiene un teléfono celular, en la Ciudad de México. │ Cae compra de celulares por registro obligatorio

Durante el primer trimestre de este año, derivado de la entrada en vigor del registro obligatorio de números antes del 30 de junio por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la adquisición de nuevas líneas telefónicas en su modalidad móvil disminuyó en más de 3 millones comparado con el trimestre anterior, de acuerdo con la firma de consultoría The Competitive Intelligence Unit (CIU).

El Dato: La gama media de celulares creció en su adquisición en los últimos cuatro años; el 1T de 2022, 67.8 por ciento de la población lo adquiría, en el 1T de 2026, 70.8 por ciento.

En desglose, la firma indicó que en el último trimestre del año anterior fueron contabilizadas 162.2 millones de líneas activas, mientras que en el mismo lapso pero de este año la cantidad se ubicó en 158.9 millones, lo que significa “3 millones 258 miles de desconexiones netas durante el periodo”.

Además, “esta caída no es estacional”, ya que en el registro de la CIU, si bien es apreciable una disminución de nuevas líneas al primer trimestre de cada año, no había mostrado una disminución desde el segundo trimestre de 2019, cuando ocurrió la pandemia por Covid-19.

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En este contexto, la cifra de 158.9 millones líneas activas entre enero y marzo de este año muestra una variación al alza de 3.0 por ciento a tasa anual, que muestra el menor incremento desde el primer trimestre de 2021, cuando se registró 2.3 por ciento.

Ernesto Piedras, CEO y director general de CIU, comentó en conferencia remota que la razón por la cual los usuarios no registran sus líneas telefónicas obedece a tres factores: la falta de voluntad, la espera al último día para realizar esta acción y el miedo ante el uso de datos personales que pueda ocurrir tras realizar el registro.

“La tasa de desconexión se nos está disparando, como que a la gente le ha dado ‘miedo’ este tema del registro de celulares y aquí lo vemos, no sólo no compraron más líneas sino desconexaron sus líneas, o sea, no ha sido nada positivo”, refirió.

Fernando Esquivel, market research director de CIU, detalló que al 28 de mayo, van registradas 51 millones 905 mil líneas, de acuerdo con la CRT, “lo que podríamos suponer, sin ninguna información específica, es que la mayoría del postpago ya está registrado, porque al final de cuentas todos tenemos un contrato, quienes tenemos postpago tenemos un contrato que evidentemente ya registramos”, por lo que la mayor afectación ante el cese de uso de números de quienes no vinculen sus datos personales con su línea telefónica, será para usuarios que utilicen la modalidad de prepago.

Cuestionado por La Razón sobre los sectores poblacionales con mayor tasa de registro de líneas telefónicas, respondió que no tenían información exacta, sin embargo, cuentan con una encuesta sobre el conocimiento de la población ante este requisito que solicita la CRT.

Especificó que del total de la población, 66 por ciento está informado del registro telefónico, de este porcentaje, el 93 por ciento del grupo socioeconómico alto (A y B) dijo saber sobre el trámite, mientras que únicamente 49 por ciento del grupo más bajo (D y E) estaba al tanto de este requisito.

LÍNEAS MÓVILES ACTIVAS ı Foto: Especial

SIN PRÓRROGA. Ernesto Piedras comentó que ve improbable que sea pospuesto el registro de líneas tras su vencimiento el 30 de junio, ya que al ser disposición legal, “tendría que solicitarlo conjuntamente a la Cámara de Diputados, ahí hacer un proceso para modificar esa ley y entonces aceptar esa prolongación del plazo, postergación, cancelación o lo que fuera.”

Y especificó que, “como es el proceso legislativo tan ágil aquí como en Dinamarca”, habría un lapso de 30 días para que concretar un tiempo extra para la posible reanudación de registro de líneas.