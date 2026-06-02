Analistas estiman menor PIB; prevén 1.10% en este año

Los especialistas consultados por el Banco de México anticipan que el índice de precios registra una convergencia lenta hacia la meta de 3.0%; y la previsión puntual en 2026 es de 4.35%.

ANALISTAS DEL SECTOR privado bajaron de 1.38 a 1.10 por ciento la proyección de crecimiento económico del país para este año, mientras que para 2027 la pasaron de 1.88 a 1.80 por ciento, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico).

En la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Mayo de 2026, los especialistas consultados sostuvieron que para 2028 recortaron de 2.00 a 1.90 por ciento la expectativa del Producto Interno Bruto (PIB).

“Las expectativas de crecimiento real del PIB para 2026 disminuyeron en relación con el mes anterior. Para 2027, las expectativas sobre dicho indicador permanecieron en niveles cercanos a los de la encuesta precedente, aunque la mediana correspondiente se revisó a la baja”, señaló.

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Asimismo, refirió que los expertos consideraron que a nivel general, los principales factores que se asocian con el menor crecimiento se relacionan con la gobernanza, con 42 por ciento de las menciones; las condiciones económicas internas, con 26 por ciento y las condiciones externas con 22 por ciento.

Añadió que de manera particular, los principales factores que impactan en la estimación de crecimiento son los problemas de inseguridad pública, con 19 por ciento de las respuestas; la política sobre comercio exterior, con 12 por ciento de las respuestas; mientras que la ausencia de cambio estructural en México con 9.0 por ciento de las respuestas; otros problemas de falta de Estado de derecho, con 9.0 por ciento de las respuestas y la debilidad del mercado interno, con 8.0 por ciento.

Con lo anterior, los especialistas consultados consideraron que los principales obstáculos para el crecimiento económico del país siguen concentrándose en problemas de gobernanza.

De acuerdo con la encuesta, los factores relacionados con el Estado de derecho fueron los que recibieron los niveles más altos de preocupación, encabezados por la inseguridad pública, la corrupción, la impunidad y otros problemas vinculados con la debilidad institucional, elementos que continúan siendo percibidos como frenos estructurales para la actividad económica.