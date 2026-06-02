Sheinbaum llama al Embajador de EU a respetar los asuntos internos de México

Claudia Sheinbaum este martes 2 de junio en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, mantenerse en el terreno de la coordinación bilateral y no opinar sobre los asuntos políticos internos del país, luego de que el diplomático publicara en redes sociales un mensaje en respuesta a su discurso del domingo pasado.

Johnson escribió en sus redes sociales que “la lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos”, y señaló que cada momento dedicado a convertir el desafío de seguridad compartido “en una discusión política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación”.

The fight against cartels should unite us, not divide us. People on both sides of our border want to live safely and in peace. They deserve freedom from the intimidation, corruption, and fear that the cartels inflict. Every moment spent turning this shared security challenge… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 1, 2026

Sheinbaum Pardo reconoció un punto de coincidencia con el embajador, pero trazó una línea clara. “Hay una parte en la que estamos de acuerdo, porque hay que trabajar los problemas de fondo, que uno de ellos es evidentemente la violencia que provoca la delincuencia organizada”, dijo.

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“Siempre hemos buscado la colaboración y la coordinación para poder avanzar conjuntamente, que ellos actúen en su territorio y nosotros actuemos en el nuestro”.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum fue enfática al recordar los límites del cargo diplomático.

“Es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países”, afirmó Sheinbaum Pardo.

“Nuestro embajador en Estados Unidos, nuestra embajadora en Francia, en Australia, en India, no opinan sobre los asuntos políticos de esos países”.

La Presidenta invocó el principio constitucional de no intervención para respaldar su postura.

“Nuestra Constitución establece claramente la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la no intervención”, indicó, y añadió: “Los asuntos de México le corresponden a las y a los mexicanos”.

La presidenta agregó: “A todos nos corresponde entender lo que estamos viviendo. Tener buena relación con Estados Unidos, pero pidiendo siempre el respeto a nuestra soberanía. Y eso no es un asunto solo de la presidenta, es un asunto de todas y de todos los mexicanos”.

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FGR