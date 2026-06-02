... Y embajador Johnson pide que lucha contra cárteles una y no divida

EL EMBAJADOR de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, instó a enfocar el combate a las organizaciones criminales como una causa común que requiere colaboración bilateral inmediata. A través de un pronunciamiento oficial, el diplomático enfatizó que los debates partidistas debilitan las estrategias de protección para la ciudadanía de ambos países.

“La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz”, afirmó. El representante diplomático consideró que la confrontación ideológica frena el avance de los planes binacionales. Según la perspectiva de Washington, la delincuencia organizada transnacional vulnera la tranquilidad pública mediante dinámicas de sometimiento que exigen respuestas institucionales conjuntas.

“Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles”, sostuvo Johnson.

El representante de la Casa Blanca señaló que el tiempo destinado a debates políticos reduce la efectividad de los acuerdos en materia de seguridad. Concluyó con un llamado a priorizar la integridad de los habitantes frente a las dinámicas de disputa partidista: “Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”.