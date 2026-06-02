CNTE acepta acudir a mesa de diálogo con SEP y Segob

Aspecto de una lona en el plantón de la CNTE en el Centro Histórico de la CNTE, en donde amagan con boicotear el Mundial si no hay resolución.

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que aceptó acudir a la mesa de diálogo con las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (Segob) este martes, en donde, adelantó, no solo escuchará las propuestas del Gobierno federal, sino que condenará la “represión” de la marcha del lunes.

En entrevista para el programa Azucena en Fórmula, el maestro Luis Alberto López de la Sección XXII de la CNTE informó que, después de una larga deliberación, los integrantes de la CNTE aceptaron acudir a la reunión prevista para las 10:00 horas de este martes.

#EnPortada 📰 | La movilización de la CNTE en CDMX escaló en el Centro Histórico: hubo enfrentamientos con policías, uso de vallas, extintores y petardos, y varios heridos durante el intento de avanzar hacia el Zócalo.



La protesta, que inició de forma pacífica, terminó en… pic.twitter.com/7I72t9aYyu — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 2, 2026

Lo anterior, pese a lo que, acusaron, es una “postura inflexible y poca voluntad política para construir acuerdos” por parte del Gobierno federal.

El integrante de la CNTE explicó que se decidió acudir a esta mesa de diálogo para “condenar los actos de represión que se han registrado, fijar el posicionamiento político de la Coordinadora Nacional y escuchar qué propone el Gobierno Federal ante demandas que no son nuevas”.

Luis Alberto López insistió en que, para el magisterio, es importante que el Gobierno plantee una ruta en favor de resolver sus demandas, como la abrogación de la Ley ISSSTE del 2007 y los aumentos salariales, y no “que simplemente diga que ‘no se puede’”.

“Lo que para nosotros es inaceptable es que simplemente se diga que ‘no se puede’ y ahí termine la discusión. Eso ya ha ocurrido en otras mesas de negociación, donde únicamente se presenta un informe de lo que ha hecho el gobierno”, dijo el maestro, en entrevista con el citado medio.

🚨La CNTE acudirá a mesa de diálogo con la Segob y la SEP, me confirma el maestro Luis Alberto López, de la sección 22 de Oaxaca.



Acudirán para denunciar “actos de represión” y reiteran su no negociable: que no haya una negativa inmediata a sus demandas.



Las exigencias:… pic.twitter.com/dQAZVPBSvI — Azucena Uresti (@azucenau) June 2, 2026

“[Queremos] que se vea esa voluntad política y que exista una ruta clara. No podemos seguir dejando a miles de trabajadores en un sistema de cuentas individuales que, al final de su vida laboral, los deja en una situación de indefensión”, abundó.

Seguirán plantones en CDMX; organizan mitin en Torre del Caballito este martes

Luis Alberto López aseguró que, mientras se lleva a cabo la mesa de diálogo con la SEP y Segob, compañeros de la Coordinadora en CDMX realizarán otras actividades de protesta, entre ellas un mitin desde la Torre del Caballito, en la zona Centro de la Ciudad de México.

Bloqueo de la CNTE en Paseo de la Reforma, a la altura de "El Caballito", el 26 de mayo de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

“Mientras tanto, los compañeros movilizados en la Ciudad de México realizarán acciones desde la Torre del Caballito hasta Circuito Interior para acompañar el desarrollo de la mesa. Primero ofreceremos una conferencia de prensa, después ingresaremos a la mesa de diálogo y, al concluir, volveremos a instalarnos en la Asamblea Nacional Representativa para valorar los resultados”, explicó el maestro.

Además, continuarán los plantones instalados sobre 20 de Noviembre, 5 de Mayo y otros puntos de la capital mexicana.

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