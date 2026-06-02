Escala CNTE choque contra Policía; insiste Gobierno en diálogo y acusa provocadores

La huelga nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), convocada a 10 días del inicio de Mundial de futbol, escaló con un choque entre maestros y policías frente al cerco que blindó el acceso al Zócalo de la Ciudad de México por avenida 20 de Noviembre. El intento por derribar las vallas derivó en una confrontación con uniformados capitalinos, entre tubos, marros, polvo de extintor y petardos, que dejó al menos tres manifestantes y un agente heridos.

La protesta inició de manera tranquila, con una concentración en el Ángel de la Independencia y mensajes contra los preparativos del Mundial, así con llamados a otros sectores sociales. La coordinadora pidió a buscadoras, transportistas, campesinos, sindicatos y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa construir un frente común frente a las autoridades.

El Dato: Dirigentes dijeron que el objetivo de la huelga es que se establezca una mesa de negociación directa entre la Presidenta Sheinbaum y la Comisión Nacional Única.

Durante el mitin inicial, los maestros llamaron a habitantes de la zona del ahora Estadio Ciudad de México a manifestarse ante las restricciones que podrían enfrentar por la justa deportiva. La coordinadora pidió no permitir que “los encierren” ni que el agua de sus colonias se destine a mantener “bello el pasto del estadio”.

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“Hoy damos el silbatazo inicial, hoy llamamos a las madres buscadoras a hacer el frente común. También decimos a los padres de los 43 que arribarán aquí el 8 de junio que estamos juntos, pero también a los transportistas, a los campesinos, a los compañeros de los distintos sindicatos”, declaró en conferencia de prensa el líder de la sección 9 de la Ciudad de México, Pedro Hernández.

La marcha partió del Ángel a la Independencia, avanzó por Paseo de la Reforma hasta Eje Central, tomó Izazaga y siguió por 20 de Noviembre. El trayecto mantuvo un tono tranquilo hasta que el vallado colocado de forma preventiva antes del Zócalo, impidió el paso. Poco antes, los representantes del magisterio criticaron que el Gobierno haya cercado los accesos a la Plancha de la Constitución, donde se instala el FIFA Fan Fest, para evadir su ingreso, cuando el oficialismo utilizó la movilización social para llegar al poder.

Chocan CNTE y policía en inicio de huelga nacional: hay por lo menos 4 heridos ı Foto: Especial

Al llegar al cruce de Izazaga y 20 de Noviembre, una grúa de la corporación capitalina cerraba el paso. El obstáculo no detuvo a los contingentes, que continuaron por esa vialidad con la intención de ingresar al primer cuadro del Centro Histórico. Metros más adelante, el cerco metálico marcó el límite del avance.

Al cruce con Venustiano Carranza, el grupo de avanzada de la sección de Guerrero golpeó las vallas metálicas con tubos y marros. La Policía de la Ciudad de México respondió con polvo de extintor para dispersar a los docentes. Minutos después los docentes lanzaron petardos en medio del humo, los gritos y el repliegue de manifestantes sobre la misma calle.

En ese punto, el profesor Modesto Columbo recibió el impacto de un objeto, presumiblemente un petardo, en el ojo derecho. El maestro cayó al suelo inconsciente y sus compañeros lo auxiliaron para llevarlo hasta los servicios de emergencia. A unos metros, Octavio Guerrero Jerónimo, también integrante de la coordinadora de Guerrero, sufrió una herida similar en la cara. Otro manifestante quedó lesionado en el abdomen durante los hechos, además de un elemento policiaco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas metálicas colocadas, lo que, aunado a que lanzaron cohetones, provocó que uno de los participantes resultara herido, motivo por el cual fue trasladado por sus medios a un hospital para su atención médica.

Asimismo, añadió que los elementos desplegados durante la movilización únicamente portaron equipo de protección corporal, entre ellos cascos, coderas, rodilleras, escudos y extintores, y rechazó que la dependencia utilice gases, balas de goma o petardos.

Frente al cerco, los secretarios generales de las secciones participantes convocaron a una rueda de prensa para denunciar las agresiones y fijar postura. La conferencia duró poco. Cohetones y humo interrumpieron los mensajes, lo que provocó una breve estampida entre maestros y asistentes que se replegaron unos metros antes de volver a concentrarse. Bajo ese ambiente, Pedro Hérnandez Morales, representante de sección 9 de la CNTE, acusó que el Gobierno respondió con fuerza pública a sus demandas laborales.

“No son diferentes de los gobiernos del PRI y del PAN. Son más de lo mismo y hoy han quedado evidenciados una vez más”, afirmó durante el posicionamiento posterior al enfrentamiento.

Yenny Pérez Martínez, representante de la sección 22 de Oaxaca, advirtió ante los contingentes reunidos sobre la emblemática calle del centro que el operativo no frenará la huelga nacional: “Creen que nos van a intimidar con el uso de la fuerza policial. Seguramente esto va a detonar la organización de nuestras bases”.

VANDALISMO en la Torre del Bienestar ı Foto: Cuartoscuro

Desde ese punto, la CNTE dirigió su mensaje al Gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP). “No nos vamos a dejar vencer y vamos a salir fortalecidos a partir de esta huelga nacional”, señaló una de las representaciones.

Sin acceso al Zócalo, algunas secciones instalaron un plantón sobre 20 de Noviembre mientras esperaban los resultados de la asamblea de secretarios generales. Ahí definirían las siguientes acciones de lucha en la Ciudad de México y en otras partes del país, en medio de una huelga nacional de la CNTE. “Es un cerco al cerco”, afirmó Pedro Hernández.

De acuerdo con las autoridades, se estima que alrededor de siete mil personas se encuentran en el plantón del Centro Histórico, con más de dos mil 500 casas de campaña, 458 estructuras techadas, una cocina comunitaria, carpas médicas y sanitarios portátiles.

Por la tarde, la calle quedó convertida en punto de presión. A unos metros del cerco, algunos maestros mantuvieron consignas; más atrás, otros buscaban información sobre los lesionados y aguardaban instrucciones de sus dirigencias. La marcha ya no tenía el ritmo inicial, sino la pausa tensa de una protesta contenida por vallas. La CNTE advirtió que cualquier hecho ocurrido durante la movilización sería responsabilidad de los gobiernos de la Ciudad de México y federal.

Entre humo, cierres y reclamos por los heridos, la coordinadora mantuvo el amago de extender sus movilizaciones en los días previos al Mundial. “Gobierne quien gobierne, la CNTE defiende sus derechos”, sostuvo una de sus representaciones ante los docentes reunidos sobre la misma avenida que en menos de 10 días será la puerta de entrada para uno de los festivales más grandes en torno a la justa deportiva.

Aunque se dio a conocer que algunos de los manifestantes realizaron actos vandálicos contra algunos comercios, hasta el cierre de esta edición no se había dado a conocer un balance de estos hechos.

Presionan

Actividades de la coordinadora en otras entidades.

En Morelos, los profesores realizaron una concentración simbólica frente al Palacio de Gobierno estatal.

Cientos de maestros de la sección 7 marcharon en Tuxtla Gutiérrez e instalaron un plantón en el parque central.

Los jubilados de las sección 50 del SNTE de Nuevo León realizaron un plantón en las oficinas del ISSSTELEON.

Cientos de integrantes de la sección 22 marcharon en la ciudad de Oaxaca.

Maestros bloquearon el cruce fronterizo con EU en Nogales, Sonora.

Docentes marcharon en Morelia y tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Michoacán.

Conflicto con magisterio se resolverá con diálogo: CSP

| Por Claudia Arellano |

Ante el anuncio de movilizaciones y el estallamiento de huelga por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno mantendrá una política de diálogo permanente con el magisterio y expresó su confianza en que las diferencias podrán resolverse sin afectar eventos de relevancia nacional, como la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de que las protestas docentes generen complicaciones durante el desarrollo de la justa deportiva internacional.

🚨📚 Integrantes de la CNTE iniciaron este lunes una huelga nacional ante lo que consideran incumplimientos del Gobierno federal a sus demandas.



Como parte de sus acciones de protesta, realizarán una marcha en la CDMX del Ángel de la Independencia al Zócalo.… pic.twitter.com/N70VMBrkF1 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 1, 2026

En respuesta, afirmó que el Gobierno federal trabaja de manera coordinada con los representantes magisteriales para atender las demandas que sean viables.

Lo vamos a atender en coordinación con los maestros, de manera democrática. Habrá tiempo para negociar. Yo confío en que todo se logre Claudia Sheinbaum, presidenta de México



El Dato: Durante el paro de labores de 2025 de la Coordinadora, más de 1.2 millones de niños de 20 mil escuelas de diversos estados se quedaron sin clases durante varios días.

Sheinbaum informó que las negociaciones son encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, quienes mantienen comunicación con los distintos contingentes de la CNTE.

“Con diálogo vamos a tratar de atender los problemas que es factible atender. Hay algunas demandas que el presupuesto no permite cubrir en su totalidad, pero hay otras que sí pueden resolverse”, explicó.

⚠️📚 SEGOB y SEP instalarán una mesa de diálogo con la CNTE, luego de que Protección Civil advirtiera riesgos por las concentraciones masivas de maestros en el Zócalo de la CDMX.https://t.co/oZMJXEqjkV — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 26, 2026

Reconoce que existen aspectos pendientes

Asimismo, destacó que la mayoría de los docentes continúa impartiendo clases y que las escuelas del país mantienen actividades normales. Asimismo, recordó que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se derogó la parte punitiva de la reforma educativa impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Las maestras y los maestros no estaban de acuerdo con ese esquema, y nosotros tampoco. No porque los maestros no deban mejorar sus conocimientos, sino porque el modelo estaba basado en el castigo y no en el fortalecimiento profesional”, afirmó la mandataria.

Señaló que la eliminación de esas disposiciones permitió la basificación de cerca de un millón de docentes durante el sexenio anterior, otorgándoles estabilidad laboral mediante plazas definitivas. Reconoció que aún existen aspectos pendientes relacionados con los mecanismos de evaluación y promoción del personal docente, así como con los procesos de movilidad laboral entre entidades federativas.

Entre los planteamientos de la CNTE se encuentra la eliminación de referencias a la evaluación magisterial en el artículo tercero constitucional y el regreso a esquemas de asignación de plazas mediante comisiones mixtas integradas por autoridades y representantes sindicales.

Sin embargo, la mandataria federal advirtió que este último modelo generó en el pasado diversos problemas relacionados con prácticas discrecionales e, incluso, actos de corrupción.

“Hubo casos en los que las plazas se entregaban a amigos o familiares, e incluso se llegaron a vender. Por eso es importante analizar cuidadosamente cualquier propuesta. Lo que nos interesa es escuchar a los maestros. No se trata de imponer una visión desde el Gobierno, sino de construir conjuntamente un sistema que realmente contribuya a mejorar la educación”, expuso.

Conflicto con magisterio se resolverá con diálogo: CSP ı Foto: Cuartoscuro

Como ejemplo, Sheinbaum Pardo recordó su experiencia como profesora e investigadora en la UNAM, donde los procesos de evaluación académica se realizan entre pares, es decir, entre integrantes de la propia comunidad docente.

EXHORTO. Más tarde, luego de que se desarrollaron hechos de violencia durante la marcha de la Coordinadora en la capital del país, las secretarías de Gobernación y de Educación Pública reiteraron el llamado del Gobierno de México a los integrantes de la CNTE “a ejercer su derecho a la movilización de manera pacífica” y acudir a la mesa de trabajo en la Segob.

“La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública rechazan la participación de provocadores —que no son maestros— en una movilización legítima del magisterio”, indicaron en un comunicado conjunto.

Las dependencias remarcaron que el Gobierno de México “garantiza el derecho a la libre manifestación y expresión de las ideas y hace un llamado a privilegiar el respeto a la movilidad de la ciudadanía y al funcionamiento de los servicios públicos”, por lo que mantienen abierta la vía del diálogo como la vía correcta para la construcción de acuerdos.

Más tarde, en un videomensaje en sus redes sociales, el titular de la SEP reiteró que el Gobierno está abierto “a un diálogo respetuoso y constructivo” con la CNTE.

Recordó que la actual administración publicó hace un año el decreto para detener y reducir gradualmente la edad mínima para tener derecho a la pensión por jubilación de las y los trabajadores que están en el régimen del Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE de 2007, lo que ha permitido que miles de docentes puedan jubilarse a una edad más temprana.

También enfatizó que la Presidenta se ha comprometido desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una de las principales demandas del magisterio.

“Invitamos a que nos sentemos de inmediato a revisar los temas más relevantes y las demandas legítimas que tienen (…) para construir esta iniciativa de manera conjunta. Somos un Gobierno democrático y respetuoso de la libertad de expresión y de manifestación. Rechazamos la participación de provocadores e infiltrados en una marcha legítima del magisterio, cuyo único propósito es generar actos de violencia”, dijo Delgado Carrillo.