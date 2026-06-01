CSP descarta confrontación con Trump; acusa a sectores de ultraderecha buscar romper relación México-EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las recientes diferencias entre México y Estados Unidos no provienen directamente del presidente Donald Trump, sino de grupos políticos y económicos que buscan deteriorar la relación bilateral por motivos ideológicos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que su gobierno mantiene una comunicación constante con diversas instancias de la administración estadounidense, y reiteró su disposición para fortalecer la cooperación entre ambas naciones con base en el respeto mutuo y la defensa de la soberanía nacional.

“Les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas. No lo creo. Nosotros queremos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con todas sus áreas”, afirmó Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que existe una interlocución permanente entre funcionarios mexicanos y estadounidenses en materia diplomática, comercial y de seguridad.

Claudia Sheinbaumseñaló que el secretario de Relaciones Exteriores mantiene contacto constante con representantes de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, mientras que el Gabinete de Seguridad sostiene coordinación con sus contrapartes estadounidenses.

Como ejemplo Claudia Sheinbaum mencionó la colaboración entre la Secretaría de Marina y el Comando Norte de Estados Unidos, así como una reunión bilateral prevista para esta misma semana entre autoridades navales de ambos países.

“Hay mucha comunicación. Hay reuniones permanentes y mecanismos de coordinación en distintos temas de interés común”, indicó Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que existen sectores políticos tanto en México como en Estados Unidos que no comparten el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación y que buscan obstaculizar la relación entre ambos gobiernos.

“Hay sectores en Estados Unidos que no quieren que haya una buena relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas principalmente”, expresó Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo acusó además a grupos de la ultraderecha mexicana de mantener vínculos con organizaciones conservadoras internacionales para impulsar campañas en contra de su administración.

“Se juntan con los sectores de ultraderecha en México, que antes querían presentarse como de centro, después como de derecha y ahora ya de plano se fueron a la extrema derecha”, afirmó Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que México mantendrá una relación de cooperación con Estados Unidos, pero sin aceptar injerencias en asuntos internos.

“Uno puede convivir con el vecino, compartir muchas cosas y tener una buena relación, pero cuando un vecino quiere entrar a tu casa y decidir qué ocurre en tu cocina, en tu recámara o en tu familia, entonces ya no se trata de buena vecindad”, señaló Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, afirmó que su administración continuará defendiendo la soberanía nacional y rechazará cualquier acción que considere una intromisión en las decisiones internas del país.

“Deseamos una buena relación con Estados Unidos, pero siempre en el marco de nuestros principios, de la defensa de nuestra soberanía y del respeto mutuo”, puntualizó Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum Pardo también advirtió sobre la existencia de campañas coordinadas en redes sociales para influir en la opinión pública y generar percepciones negativas sobre su gobierno.

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que parte de la conversación digital es impulsada mediante cuentas automatizadas y mecanismos que buscan orientar artificialmente los debates públicos.

“Hay robots y bots que orientan la conversación en las redes sociales y que ya han sido denunciados en diversas ocasiones”, afirmó Claudia Sheinbaum Pardo.

Te puede interesar

Si desde el exterior se dictan culpables y se busca presionar es injerencia: CSP

La 4T muestra músculo bajo calor sofocante

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR