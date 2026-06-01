Profeco establece protocolo para vigilar y regular a plataformas de reventa

Iván Escalante, titular de la Profeco, durante la Conferencia del Pueblo.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, informó que ya se estableció un protocolo para vigilar y regular a las plataformas de reventa de boletos, toda vez que, aseguró, ha habido un creciente número de quejas en su contra.

Durante su intervención en la Conferencia del Pueblo, Escalante Ruiz remarcó que la Profeco ya estableció un protocolo formal de actuación para las plataformas de venta secundaria de boletos como Viagogo y Stubhub, que contempla desde exhortos y requerimientos de información hasta procedimientos por infracciones a la Ley.

El titular de Profeco remarcó que el pasado 19 de febrero fueron publicados los lineamientos para regular la información y publicidad relacionada con la venta de boletos para conciertos y eventos masivos, los cuales, aseguró, han sido cumplidos en su mayoría por los proveedores formales.

Investigan reventa en final Cruz Azul vs Pumas

En la Conferencia, Iván Escalante explicó que la más reciente intervención en este sentido fue por la venta de boletos para el juego entre Cruz Azul y Pumas, final de la liga Clausura 2026.

En este sentido, informó que se encontraron irregularidades en plataformas de reventa como Viagogo y Stubhub, las cuales, recordó, enfrentan actualmente procedimientos legales por presuntas violaciones a la legislación mexicana.

Acciones contra la reventa en el partido Cruz Azul vs Pumas. ı Foto: Captura de video

Entre las irregularidades detectadas destacan la comercialización especulativa de entradas y la oferta de boletos para eventos cuyos procesos de preventa o venta oficial aún no habían iniciado.

“Ya se requirió información y se han impuesto algunas multas; sin embargo, por encontrarse los casos en litigio no podemos adelantar mayores detalles", explicó Escalante.

Profeco investiga reventa en duelo Cruz Azul vs Pumas. ı Foto: Mexsport

Añadió que la Profeco solicitó apoyo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para localizar domicilios fiscales de ambas empresas y analiza la posible presentación de denuncias penales con fundamento en el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Ante ello, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar adquirir boletos en plataformas secundarias, ya que no garantizan la validez de las entradas ni ofrecen mecanismos eficaces de protección al consumidor.

Presenta Revista del Consumidor dedicada al Mundial

En el marco de los preparativos para la Copa Mundial de Futbol 2026, Profeco presentó una edición especial de la Revista del Consumidor dedicada al evento deportivo.

La publicación incluye estudios de calidad sobre 49 modelos de pantallas LED, recomendaciones para evitar fraudes en agencias de viajes, paquetes turísticos y venta de boletos, además de comparativos de escuelas de fútbol en 22 entidades del país y consejos para viajeros nacionales y extranjeros.

Portada de la Revista del Consumidor especial del Mundial 2026. ı Foto: Profeco

Asimismo, y durante la sección “Quién es Quién en los Precios”, Escalante destacó que México se mantiene entre los cinco países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con los precios más competitivos de gasolina regular.

Al 29 de mayo, el precio promedio nacional se ubicó en 23.67 pesos por litro, equivalente a 1.37 dólares, cifra inferior a la registrada en la mayoría de los países integrantes del organismo.

En cuanto al diésel, reportó un precio promedio nacional de 27.25 pesos por litro y un cumplimiento del 69.3 por ciento de las estaciones de servicio respecto al acuerdo para mantener precios accesibles, porcentaje superior al 63.5 por ciento registrado la semana anterior.

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